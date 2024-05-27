Захарова отреагировала на обещание Кариса «поставить Россию на колени»

Российские власти неоднократно указывали на призывы Запада решить конфликт на Украине «на поле боя» и их нежелание идти на переговоры. В середине мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что раз Запад выступает за решение украинского конфликта на поле боя, то он это получит. Комментируя планы провести конференцию в Швейцарии в июне этого года, он сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул Лавров.