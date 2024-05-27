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Захарова отреагировала на обещание Кариса «поставить Россию на колени»

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени».

«А как это? Пусть покажет», – написала она в своем Telegram-канале.

25 мая в интервью Yle Карис, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что главное сейчас – остановить Россию. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию и [президента РФ Владимира] Путина на колени», – подчеркнул он.

Президент Эстонии добавил, что якобы только после этого могут начаться «серьезные переговоры» о прекращении боевых действий на Украине.

Российские власти неоднократно указывали на призывы Запада решить конфликт на Украине «на поле боя» и их нежелание идти на переговоры. В середине мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что раз Запад выступает за решение украинского конфликта на поле боя, то он это получит. Комментируя планы провести конференцию в Швейцарии в июне этого года, он сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул Лавров.

После начала спецоперации России на Украине состоялось несколько раундов переговоров между сторонами. Первые три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что в марте 2022 г. переговоры с Стамбуле сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который настоял на том, что Украина должна продолжать противостояние с Россией.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности переговоров с Киевом, но только исходя из реалий на земле. В то же время западные страны поддерживают «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Российская сторона указывает на несостоятельность этой инициативы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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