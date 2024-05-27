Захарова отреагировала на обещание Кариса «поставить Россию на колени»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени».
25 мая в интервью Yle Карис, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что главное сейчас – остановить Россию. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию и [президента РФ Владимира] Путина на колени», – подчеркнул он.
Президент Эстонии добавил, что якобы только после этого могут начаться «серьезные переговоры» о прекращении боевых действий на Украине.
Российские власти неоднократно указывали на призывы Запада решить конфликт на Украине «на поле боя» и их нежелание идти на переговоры. В середине мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что раз Запад выступает за решение украинского конфликта на поле боя, то он это получит. Комментируя планы провести конференцию в Швейцарии в июне этого года, он сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул Лавров.
После начала спецоперации России на Украине состоялось несколько раундов переговоров между сторонами. Первые три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что в марте 2022 г. переговоры с Стамбуле сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который настоял на том, что Украина должна продолжать противостояние с Россией.
Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности переговоров с Киевом, но только исходя из реалий на земле. В то же время западные страны поддерживают «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Российская сторона указывает на несостоятельность этой инициативы.