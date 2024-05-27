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Минобороны России сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов

Ведомости

Российские военные группировки «Запад» взяли под контроль Ивановку в Харьковской области, подразделения группировки «Центр» – Нетайлово в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Ведомство отмечает, что группировка «Запад» отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное ЛНР и Григоровка ДНР.

Группировка «Центр» отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское ДНР.

В течение последних суток Вооруженные силы России сбили шесть управляемых авиационных бомб Hammer, 44 беспилотных летательных аппарата, а также 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

26 мая Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области. Российские силы также нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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