Минобороны России сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов
Российские военные группировки «Запад» взяли под контроль Ивановку в Харьковской области, подразделения группировки «Центр» – Нетайлово в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Ведомство отмечает, что группировка «Запад» отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное ЛНР и Григоровка ДНР.
Группировка «Центр» отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское ДНР.
В течение последних суток Вооруженные силы России сбили шесть управляемых авиационных бомб Hammer, 44 беспилотных летательных аппарата, а также 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».
26 мая Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области. Российские силы также нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.