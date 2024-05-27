Президент Турции заявил о необходимости принятия новой Конституции
Турция нуждается в новой Конституции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на симпозиуме «Конституция века Турции, гражданская конституция, сильная Турция», пишет ежедневная турецкая газета Sabah.
«Мы не можем продолжать действовать с нашей нынешней Конституцией, рамки которой были обозначены путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом. <…> Мы не забудем и не простим путчистов, даже если прошло 64 года, а не века», – заявил Эрдоган.
27 мая 1960 г. в Турции произошел военный переворот. 27 офицеров свергли демократически избранное правительство Аднана Мендереса. Власть перехвати Комитет национального единства во главе с генералом Джемалем Гюрселем. Руководство государства предстало пред трибуналом: Мендерес был казнен, президент Махмуд Джеляль Баяр приговорен к пожизненному заключению (реабилитирован в 1966 г.).