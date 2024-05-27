Президент Турции заявил о необходимости принятия новой Конституции

«Мы не можем продолжать действовать с нашей нынешней Конституцией, рамки которой были обозначены путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом. <…> Мы не забудем и не простим путчистов, даже если прошло 64 года, а не века», – заявил Эрдоган.