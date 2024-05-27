Евросоюз ввел санкции против ФСИН
Европейский союз (ЕС) объявил о новых санкциях против России за якобы имевшие место нарушения прав и свобод человека. Ограничения введены в отношении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 19 физических лиц, в том числе следователей, судей и прокуроров. Постановление ЕС опубликовано в официальном журнале объединения.
В документе поясняется, что санкции введены за якобы «жестокие и унижающие достоинство виды обращения и наказания, исчезновения, произвольные задержания и другие серьезные нарушения прав человека и основных свобод». В перечне лиц, попавших под ограничения, перечислены те, кто был связан с с уголовными делами в отношении Алексея Навального, художницы Александры Скочиленко и правозащитника Олега Орлова (объявлен в РФ иностранным агентом).
Решение предполагает запрет на поездки в ЕС, замораживание средств и предоставление активов лицам, в отношении которых введены санкции. Кроме того, не позволяется продавать им товары и устройства, которые могут быть использованы для перехвата информации и «внутренних репрессий», включая оружие и боеприпасы.
После того как ФСИН сообщила о смерти заключенного Навального 16 февраля, ЕС в марте ввел персональные санкции против ряда физлиц и организаций. Под действие ограничений попадают исправительные колонии ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и ИК-6 во Владимирской области, где Навальный отбывал наказание. Кроме того, в документе ЕС указаны более 30 физлиц, в числе которых представители судейского корпуса и руководства колоний. В феврале Великобритания также ввела санкции против руководства колонии ИК-3 (ЯНАО).