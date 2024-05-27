Евросоюз ввел санкции против ФСИН

После того как ФСИН сообщила о смерти заключенного Навального 16 февраля, ЕС в марте ввел персональные санкции против ряда физлиц и организаций. Под действие ограничений попадают исправительные колонии ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и ИК-6 во Владимирской области, где Навальный отбывал наказание. Кроме того, в документе ЕС указаны более 30 физлиц, в числе которых представители судейского корпуса и руководства колоний. В феврале Великобритания также ввела санкции против руководства колонии ИК-3 (ЯНАО).