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Евросоюз ввел санкции против ФСИН

Ведомости

Европейский союз (ЕС) объявил о новых санкциях против России за якобы имевшие место нарушения прав и свобод человека. Ограничения введены в отношении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 19 физических лиц, в том числе следователей, судей и прокуроров. Постановление ЕС опубликовано в официальном журнале объединения.

В документе поясняется, что санкции введены за якобы «жестокие и унижающие достоинство виды обращения и наказания, исчезновения, произвольные задержания и другие серьезные нарушения прав человека и основных свобод». В перечне лиц, попавших под ограничения, перечислены те, кто был связан с с уголовными делами в отношении Алексея Навального, художницы Александры Скочиленко и правозащитника Олега Орлова (объявлен в РФ иностранным агентом).

Решение предполагает запрет на поездки в ЕС, замораживание средств и предоставление активов лицам, в отношении которых введены санкции. Кроме того, не позволяется продавать им товары и устройства, которые могут быть использованы для перехвата информации и «внутренних репрессий», включая оружие и боеприпасы.

После того как ФСИН сообщила о смерти заключенного Навального 16 февраля, ЕС в марте ввел персональные санкции против ряда физлиц и организаций. Под действие ограничений попадают исправительные колонии ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и ИК-6 во Владимирской области, где Навальный отбывал наказание. Кроме того, в документе ЕС указаны более 30 физлиц, в числе которых представители судейского корпуса и руководства колоний. В феврале Великобритания также ввела санкции против руководства колонии ИК-3 (ЯНАО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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