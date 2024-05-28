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Российские военные нашли в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным вооружением

Ведомости

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» во время разминирования в Авдеевке нашли и обезвредили схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Тайник был обнаружен в подвале частного дома. Уточняется, что в нем хранились американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-мм осколочные мины и немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.

В Минобороны рассказали, что российские военные вынесли боеприпасы из схрона для дальнейшей утилизации.

В начале мая в пресс-службе управления ФСБ в ДНР сообщили об обнаружении заминированного схрона с иностранным оружием в пригороде Авдеевки. По данным ведомства, в тайнике были американский ПТРК FGM-148 Javelin, два шведских РПГ Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов 7,62x54.

До этого в Авдеевке находили схрон с иностранным оружием в конце апреля. Тогда были обнаружены 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов,13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Кроме того, оперативники нашли более 10 000 боеприпасов к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов.

Авдеевка перешла под контроль России 17 февраля. Бои за город шли с 2022 г., площадь контролируемой территории составила 31,75 кв. км. Это событие позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов вооруженных сил Украины, поясняли тогда в Минобороны РФ. 19 февраля военное ведомство отчиталось о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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