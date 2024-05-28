Российские военные нашли в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным вооружением

До этого в Авдеевке находили схрон с иностранным оружием в конце апреля. Тогда были обнаружены 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов,13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Кроме того, оперативники нашли более 10 000 боеприпасов к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов.