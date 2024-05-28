Минобороны России сообщило о продвижении вглубь Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
Отмечается, что подразделения «Севера» отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ около населенных пунктов Волчанск и Старица. Кроме того, были поражены гаубица М777 производства США и французская гаубица Caesar, а также RM-70 Vampire чешского производства.
Ведомство добавило, что Вооруженные силы РФ сбили самолет Миг-29 ВСУ, 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США, семь авиационных бомб Hammer, сделанных во Франции, и американский реактивный снаряд HIMARS.
27 мая Минобороны сообщало о взятии под контроль Ивановки в Харьковской области и Нетайлово в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России сбили шесть управляемых авиационных бомб Hammer, 44 беспилотных летательных аппарата, а также 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».