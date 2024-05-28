Глава погранслужбы ФСБ: миграционный кризис спровоцирован властями Финляндии

24 ноября власти Финляндии объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией, за исключением пункта «Рая-Йоосеп». Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов. По данным пограничной службы Финляндии, в страну через границу с Россией за несколько недель перебрались более 700 мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. По оценке председателя Госдумы Вячеслава Володина, это решение будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро.