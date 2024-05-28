Глава погранслужбы ФСБ: миграционный кризис спровоцирован властями Финляндии
Обострению отношений с Финляндией предшествовали односторонние шаги Хельсинки по закрытию пунктов пропуска через государственную границу и прекращению международного пассажирского сообщения. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, пишет «РИА Новости».
«В действительности миграционный кризис спровоцирован самими властями Финляндии», – подчеркнул Кулишов.
Он напомнил, что незадолго до наплыва иностранных мигрантов из России в западных СМИ и соцсетях Финляндия размещала информацию о готовности Хельсинки предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно.
24 ноября власти Финляндии объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией, за исключением пункта «Рая-Йоосеп». Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов. По данным пограничной службы Финляндии, в страну через границу с Россией за несколько недель перебрались более 700 мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. По оценке председателя Госдумы Вячеслава Володина, это решение будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро.
28 ноября Финляндия объявила о закрытии последнего пункта пропуска на границе с РФ «Рая-Йоосеп». В тот же день глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что страна «в самое ближайшее время» направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы. В Кремле после этого назвали угрозой для РФ концентрацию военных на границе с республикой.