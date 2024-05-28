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Глава погранслужбы ФСБ: миграционный кризис спровоцирован властями Финляндии

Ведомости

Обострению отношений с Финляндией предшествовали односторонние шаги Хельсинки по закрытию пунктов пропуска через государственную границу и прекращению международного пассажирского сообщения. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, пишет «РИА Новости».

«В действительности миграционный кризис спровоцирован самими властями Финляндии», – подчеркнул Кулишов.

Он напомнил, что незадолго до наплыва иностранных мигрантов из России в западных СМИ и соцсетях Финляндия размещала информацию о готовности Хельсинки предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно.

24 ноября власти Финляндии объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией, за исключением пункта «Рая-Йоосеп». Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов. По данным пограничной службы Финляндии, в страну через границу с Россией за несколько недель перебрались более 700 мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. По оценке председателя Госдумы Вячеслава Володина, это решение будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро.

28 ноября Финляндия объявила о закрытии последнего пункта пропуска на границе с РФ «Рая-Йоосеп». В тот же день глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что страна «в самое ближайшее время» направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы. В Кремле после этого назвали угрозой для РФ концентрацию военных на границе с республикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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