Второй съезд молдавского блока «Победа» пройдет в Москве 9 июня
Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» пройдет в Москве 9 июня, сообщил политик Илан Шор.
«Друзья, подтверждаю, что 9 июня в Москве пройдет съезд нашего блока “Победа”. Было бы здорово провести его в Кишиневе, но, к сожалению, сейчас это невозможно», – написал он в Telegram.
Шор напомнил о Владимире Ленине, который проводил свои съезды в Швейцарии, и это «не помешало ему победить».
«Так что же нам может помешать встретиться на нейтральной и дружественной для нас территории – в России? Ничего! За нами победа и светлое будущее нашей Молдовы», – добавил он.
Прошлый съезд молдавской оппозиции также состоялся в Москве. На нем Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул тогда заявила, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. 19 мая Шор призвал граждан Молдавии голосовать на референдуме против присоединения страны к ЕС и объявил о старте кампании «Нет вступлению в ЕС».
19 июня 2023 г. конституционный суд Молдавии признал оппозиционную пророссийскую партию «Шор» неконституционной. В тот же день президент республики Майя Санду приветствовала решение суда. Представители фракции заявили, что они будут обжаловать решение КС в Европейском суде по правам человека.