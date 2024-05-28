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Второй съезд молдавского блока «Победа» пройдет в Москве 9 июня

Ведомости

Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» пройдет в Москве 9 июня, сообщил политик Илан Шор.

«Друзья, подтверждаю, что 9 июня в Москве пройдет съезд нашего блока “Победа”. Было бы здорово провести его в Кишиневе, но, к сожалению, сейчас это невозможно», – написал он в Telegram.

Шор напомнил о Владимире Ленине, который проводил свои съезды в Швейцарии, и это «не помешало ему победить».

«Так что же нам может помешать встретиться на нейтральной и дружественной для нас территории – в России? Ничего! За нами победа и светлое будущее нашей Молдовы», – добавил он.

Прошлый съезд молдавской оппозиции также состоялся в Москве. На нем Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул тогда заявила, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. 19 мая Шор призвал граждан Молдавии голосовать на референдуме против присоединения страны к ЕС и объявил о старте кампании «Нет вступлению в ЕС».

19 июня 2023 г. конституционный суд Молдавии признал оппозиционную пророссийскую партию «Шор» неконституционной. В тот же день президент республики Майя Санду приветствовала решение суда. Представители фракции заявили, что они будут обжаловать решение КС в Европейском суде по правам человека. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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