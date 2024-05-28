Второй съезд молдавского блока «Победа» пройдет в Москве 9 июня

Прошлый съезд молдавской оппозиции также состоялся в Москве. На нем Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул тогда заявила, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. 19 мая Шор призвал граждан Молдавии голосовать на референдуме против присоединения страны к ЕС и объявил о старте кампании «Нет вступлению в ЕС».