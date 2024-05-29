В США разбился истребитель F-35
Истребитель F-35 потерпел крушение возле международного аэропорта в Альбукерке в штате Нью-Мексико. Об этом сообщается на странице аэропорта в X.
Причина крушения не уточняется.
Местная пожарная служба сообщила в X, что после падения самолет загорелся. Спасатели уже потушили огонь. Уточняется, что инцидент произошел 28 мая в 13:54 (22:54 мск).
По данным телеканала, самолет направлялся из Альбукерке на базу ВВС «Эдвардс» в Южной Калифорнии. Представитель базы ВВС «Киртланд» рассказал, что пилот приземлился в Киртланде для дозаправки, катастрофа произошла почти сразу, как он вылетел на авиабазу «Эдвардс».
В сентябре 2023 г. F-35 разбился недалеко от базы Чарльстон в Южной Каролине. Истребитель вылетел с авиабазы морской пехоты «Бофорт». Самолет входил в состав учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот катапультировался, его доставили в местную больницу. Причины аварии не уточнялись.