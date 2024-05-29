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В США разбился истребитель F-35

Ведомости

Истребитель F-35 потерпел крушение возле международного аэропорта в Альбукерке в штате Нью-Мексико. Об этом сообщается на странице аэропорта в X.

Причина крушения не уточняется.

Местная пожарная служба сообщила в X, что после падения самолет загорелся. Спасатели уже потушили огонь. Уточняется, что инцидент произошел 28 мая в 13:54 (22:54 мск).

На борту находился только пилот, он остался жив. Его госпитализировали с серьезными травмами, пишет ABC. CBS со ссылкой на двух представителей минобороны США отмечает, что истребитель принадлежит Lockheed Martin. В заявлении компании говорилось, что пилот катапультировался.

По данным телеканала, самолет направлялся из Альбукерке на базу ВВС «Эдвардс» в Южной Калифорнии. Представитель базы ВВС «Киртланд» рассказал, что пилот приземлился в Киртланде для дозаправки, катастрофа произошла почти сразу, как он вылетел на авиабазу «Эдвардс».

В сентябре 2023 г. F-35 разбился недалеко от базы Чарльстон в Южной Каролине. Истребитель вылетел с авиабазы морской пехоты «Бофорт». Самолет входил в состав учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот катапультировался, его доставили в местную больницу. Причины аварии не уточнялись.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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