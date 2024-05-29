Песков: формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня

Основной темой 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе Путин призвал подумать над темой легализации ЧВК и объяснил, почему новая мобилизация пока не требуется. Кроме того, президент высказался по теме роста цен на яйца, об абортах и больших сроках за ненасильственные преступления. Всего Путин за 4 часа и 4 минуты ответил на 67 вопросов – их задавали как ведущие и журналисты, так и другие граждане.