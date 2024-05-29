Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков: формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли проведение традиционной прямой линии с Владимиром Путиным в 2024 г., заявил, что этот формат по-прежнему остается на повестке дня.

«Прямая линия остается как формат на повестке дня», – сказал он.

14 декабря 2023 г.прямая линия с Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, прошла в 19-й раз. Мероприятие, получившее название «Итоги года с Владимиром Путиным», продлилось четыре часа и три минуты и прошло в прямом эфире в студии в Гостином дворе.

За четыре часа глава государства ответил на 33 вопроса от журналистов, включая сотрудников изданий из США, Китая, Франции, и на 26 от граждан. Президент также комментировал и некоторые присланные россиянами вопросы, которые выводились на экраны, а в конце прямой линии ответил на серию блиц-вопросов.

Основной темой 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе Путин призвал подумать над темой легализации ЧВК и объяснил, почему новая мобилизация пока не требуется. Кроме того, президент высказался по теме роста цен на яйца, об абортах и больших сроках за ненасильственные преступления. Всего Путин за 4 часа и 4 минуты ответил на 67 вопросов – их задавали как ведущие и журналисты, так и другие граждане.

Последняя большая пресс-конференция президента проходила 23 декабря 2021 г., еще до начала спецоперации на Украине. Тогда мероприятие продлилось 3 часа 43 минуты. В 2022 г. ее не проводили. Президент в конце года лишь ответил на вопросы журналистов кремлевского пула. Прямая линия также проходила в 2021 г. – 30 июня. В 2022 г. ее тоже не было.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных