Песков: формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли проведение традиционной прямой линии с Владимиром Путиным в 2024 г., заявил, что этот формат по-прежнему остается на повестке дня.
«Прямая линия остается как формат на повестке дня», – сказал он.
14 декабря 2023 г.прямая линия с Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, прошла в 19-й раз. Мероприятие, получившее название «Итоги года с Владимиром Путиным», продлилось четыре часа и три минуты и прошло в прямом эфире в студии в Гостином дворе.
За четыре часа глава государства ответил на 33 вопроса от журналистов, включая сотрудников изданий из США, Китая, Франции, и на 26 от граждан. Президент также комментировал и некоторые присланные россиянами вопросы, которые выводились на экраны, а в конце прямой линии ответил на серию блиц-вопросов.
Основной темой 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе Путин призвал подумать над темой легализации ЧВК и объяснил, почему новая мобилизация пока не требуется. Кроме того, президент высказался по теме роста цен на яйца, об абортах и больших сроках за ненасильственные преступления. Всего Путин за 4 часа и 4 минуты ответил на 67 вопросов – их задавали как ведущие и журналисты, так и другие граждане.
Последняя большая пресс-конференция президента проходила 23 декабря 2021 г., еще до начала спецоперации на Украине. Тогда мероприятие продлилось 3 часа 43 минуты. В 2022 г. ее не проводили. Президент в конце года лишь ответил на вопросы журналистов кремлевского пула. Прямая линия также проходила в 2021 г. – 30 июня. В 2022 г. ее тоже не было.