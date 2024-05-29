WP: Трамп угрожал на мероприятии по сбору средств «бомбить Москву и Пекин»
Бывший президент США и нынешний кандидат на пост главы государства Дональд Трамп обещал на встрече по сбору средств бомбить Москву и Пекин в случае ввода войск на Украину и Тайвань во время своего президентского срока. Об этом пишет The Washington Post.
«На одном мероприятии он допустил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань», – говорится в материале. Уточняется, что такими заявлениями он удивил некоторых доноров.
В то же время, Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки. Для этого, по его словам, необходимо его переизбрание. В марте 2023 г. он сообщил, что предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной. При этом Трамп неоднократно указывал на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.
Путин в феврале заявил, что кандидатура Байдена в качестве президента США выгоднее для России, чем кандидатура Трампа, поскольку первый является более предсказуемым. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет работать с любым лидером США, которому доверяет американский народ.