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WP: Трамп угрожал на мероприятии по сбору средств «бомбить Москву и Пекин»

Ведомости

Бывший президент США и нынешний кандидат на пост главы государства Дональд Трамп обещал на встрече по сбору средств бомбить Москву и Пекин в случае ввода войск на Украину и Тайвань во время своего президентского срока. Об этом пишет The Washington Post.

«На одном мероприятии он допустил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань», – говорится в материале. Уточняется, что такими заявлениями он удивил некоторых доноров.

В то же время, Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки. Для этого, по его словам, необходимо его переизбрание. В марте 2023 г. он сообщил, что предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной. При этом Трамп неоднократно указывал на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.

Путин в феврале заявил, что кандидатура Байдена в качестве президента США выгоднее для России, чем кандидатура Трампа, поскольку первый является более предсказуемым. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет работать с любым лидером США, которому доверяет американский народ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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