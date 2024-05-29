WP: Трамп угрожал на мероприятии по сбору средств «бомбить Москву и Пекин»

В то же время, Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки. Для этого, по его словам, необходимо его переизбрание. В марте 2023 г. он сообщил, что предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной. При этом Трамп неоднократно указывал на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.