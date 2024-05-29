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Кремль не удивлен позицией Польши по применению Украиной оружия против РФ

Ведомости

Заявления польских властей о том, что они не ограничивают Украину в применении оружия против России, не являются чем-то новым, позиция республики была известна Кремлю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

29 мая заместитель главы польского минобороны Цезарий Томчик в интервью радиостанции Radio Zet заявил, что на оружие, которое республика поставляет Украине, нет ограничений по применению против России.

«Мы видели заявление, но, собственно, здесь это было вполне очевидно и до этого заявления. Там никаких секретов на этот счет не было», – сказал Песков.

О том что Украина якобы имеет законное право применять западное оружие против объектов на территории России, 28 мая также заявили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава евродипломатии Жозеп Боррель и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Такую же позицию заняли президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

На вопрос, какой может быть реакция России, Песков рекомендовал журналистам вспомнить слова президента РФ Владимира Путина, сказанные 28 мая в Ташкенте. Тогда глава государства сказал, что постоянная эскалация конфликта может привести к серьезным последствиям и в случае применения вооруженными силами Украины высокоточного оружия большой дальности могут быть приняты новые решения по санитарной зоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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