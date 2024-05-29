Кремль не удивлен позицией Польши по применению Украиной оружия против РФ
Заявления польских властей о том, что они не ограничивают Украину в применении оружия против России, не являются чем-то новым, позиция республики была известна Кремлю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
29 мая заместитель главы польского минобороны Цезарий Томчик в интервью радиостанции Radio Zet заявил, что на оружие, которое республика поставляет Украине, нет ограничений по применению против России.
«Мы видели заявление, но, собственно, здесь это было вполне очевидно и до этого заявления. Там никаких секретов на этот счет не было», – сказал Песков.
О том что Украина якобы имеет законное право применять западное оружие против объектов на территории России, 28 мая также заявили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава евродипломатии Жозеп Боррель и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Такую же позицию заняли президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
На вопрос, какой может быть реакция России, Песков рекомендовал журналистам вспомнить слова президента РФ Владимира Путина, сказанные 28 мая в Ташкенте. Тогда глава государства сказал, что постоянная эскалация конфликта может привести к серьезным последствиям и в случае применения вооруженными силами Украины высокоточного оружия большой дальности могут быть приняты новые решения по санитарной зоне.