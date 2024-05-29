Кремль не удивлен позицией Польши по применению Украиной оружия против РФ

На вопрос, какой может быть реакция России, Песков рекомендовал журналистам вспомнить слова президента РФ Владимира Путина, сказанные 28 мая в Ташкенте. Тогда глава государства сказал, что постоянная эскалация конфликта может привести к серьезным последствиям и в случае применения вооруженными силами Украины высокоточного оружия большой дальности могут быть приняты новые решения по санитарной зоне.