Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Четыре страны из 18 направили деньги на «чешскую инициативу» по Украине

Ведомости

Только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия на данный момент прислали деньги на покупку боеприпасов для Украины в рамках так называемой «чешской инициативы». Об этом сообщает европейская медиа-платформа EurActiv.

Кампания предусматривает закупку артиллерийских снарядов на мировом рынке. Инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, в основном членов ЕС и НАТО. Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая меморандумы об обязательствах «доноров» и соглашения о закупках, а затем координируя логистику поставок.

«Средства поступают к нам постепенно; мы не можем покупать боеприпасы в долг», – сказал министр обороны Чехии Яна Чернохова, подчеркнув логистические и финансовые проблемы.

20 марта Чехия заявила о готовности до июля поставить на Украину дополнительные артиллерийские снаряды. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, на тот момент было поставлено 300 000 снарядов.

17 марта The Wall Street Journal со ссылкой на чешских чиновников сообщила, что Чехия начала искать артиллерийские снаряды для Украины незадолго до начала спецоперации, благодаря чему смогла обойти бюрократические процедуры в рамках НАТО и Евросоюза. Найденные Чехией 800 000 снарядов должны быть поставлены партиями до конца 2024 г. Из них 300 000 – боеприпасы советского производства и 500 000 – западного. Республика нашла еще 700 000 снарядов, которые могут быть закуплены, если удастся собрать финансирование.

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных