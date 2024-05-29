Четыре страны из 18 направили деньги на «чешскую инициативу» по Украине

17 марта The Wall Street Journal со ссылкой на чешских чиновников сообщила, что Чехия начала искать артиллерийские снаряды для Украины незадолго до начала спецоперации, благодаря чему смогла обойти бюрократические процедуры в рамках НАТО и Евросоюза. Найденные Чехией 800 000 снарядов должны быть поставлены партиями до конца 2024 г. Из них 300 000 – боеприпасы советского производства и 500 000 – западного. Республика нашла еще 700 000 снарядов, которые могут быть закуплены, если удастся собрать финансирование.