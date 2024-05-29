Четыре страны из 18 направили деньги на «чешскую инициативу» по Украине
Только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия на данный момент прислали деньги на покупку боеприпасов для Украины в рамках так называемой «чешской инициативы». Об этом сообщает европейская медиа-платформа EurActiv.
Кампания предусматривает закупку артиллерийских снарядов на мировом рынке. Инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, в основном членов ЕС и НАТО. Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая меморандумы об обязательствах «доноров» и соглашения о закупках, а затем координируя логистику поставок.
«Средства поступают к нам постепенно; мы не можем покупать боеприпасы в долг», – сказал министр обороны Чехии Яна Чернохова, подчеркнув логистические и финансовые проблемы.
20 марта Чехия заявила о готовности до июля поставить на Украину дополнительные артиллерийские снаряды. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, на тот момент было поставлено 300 000 снарядов.
17 марта The Wall Street Journal со ссылкой на чешских чиновников сообщила, что Чехия начала искать артиллерийские снаряды для Украины незадолго до начала спецоперации, благодаря чему смогла обойти бюрократические процедуры в рамках НАТО и Евросоюза. Найденные Чехией 800 000 снарядов должны быть поставлены партиями до конца 2024 г. Из них 300 000 – боеприпасы советского производства и 500 000 – западного. Республика нашла еще 700 000 снарядов, которые могут быть закуплены, если удастся собрать финансирование.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.