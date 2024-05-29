Путин поблагодарил президента Узбекистана за гостеприимство

26 мая Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. 27 мая прошли переговоры между лидерами двух государств – сначала в узком кругу, затем в расширенном. Путин сообщил, что на встрече будет подписан «солидный» пакет документов, касающихся сотрудничества в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования. По словам Дмитрия Пескова – пресс-секретаря главы российского государства – повестка дня в Узбекистане была настолько предметной, конкретной и обширной, что потребовала достаточно детальных переговоров со стороны президентов. Этим объясняется и продолжительность визита, и беспрецедентно большой состав российской делегации.