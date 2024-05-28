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Песков: визит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки

Ведомости

Повестка дня в Узбекистане была настолько предметной, конкретной и обширной, что потребовала достаточно детальных переговоров со стороны президента республики Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина. Этим также объясняется беспрецедентно большой состав российской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Песков также обратил внимание на «добрые личные отношения президентов», которые главы государств используют на благо двусторонних отношений.

«Вчера они где-то до трех утра общались вдвоем. Они вдвоем общались. Собственно, президент Узбекистана пригласил президента к себе домой, где он живет. То есть это абсолютно доверительное общение. Такая настоящая личная дружба», – объяснил представитель Кремля.

26 мая Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. 27 мая прошли переговоры между лидерами двух государств – сначала в узком кругу, затем в расширенном. Путин сообщил, что на встрече будет подписан «солидный» пакет документов, касающихся сотрудничества в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования.

В ходе переговоров Путин отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 30% и достиг $10 млрд. Глава государства дал положительную оценку росту и сообщил, что стороны работают над достижением в ближайшее время показателя в $20 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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