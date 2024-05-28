Песков: визит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки
Повестка дня в Узбекистане была настолько предметной, конкретной и обширной, что потребовала достаточно детальных переговоров со стороны президента республики Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина. Этим также объясняется беспрецедентно большой состав российской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Песков также обратил внимание на «добрые личные отношения президентов», которые главы государств используют на благо двусторонних отношений.
«Вчера они где-то до трех утра общались вдвоем. Они вдвоем общались. Собственно, президент Узбекистана пригласил президента к себе домой, где он живет. То есть это абсолютно доверительное общение. Такая настоящая личная дружба», – объяснил представитель Кремля.
26 мая Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. 27 мая прошли переговоры между лидерами двух государств – сначала в узком кругу, затем в расширенном. Путин сообщил, что на встрече будет подписан «солидный» пакет документов, касающихся сотрудничества в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования.
В ходе переговоров Путин отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 30% и достиг $10 млрд. Глава государства дал положительную оценку росту и сообщил, что стороны работают над достижением в ближайшее время показателя в $20 млрд.