О чем шла речь во время визита Путина в Узбекистан

Мирзиёев говорил о том, что в Узбекистане давно готовились к этому визиту Путина (последний состоялся в сентябре 2022 г.), и еще до начала самих переговоров назвал его «историческим». То, что его страна оказалась третьей в списке посещенных Путиным на очередном сроке, он счел большим уважением «для многонационального народа Узбекистана». Согласно узбекистанским данным, товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2023 г. достиг $10 млрд, и теперь лидеры стран поставили цель сразу в $30 млрд. Доля России в узбекистанской торговле занимает 15,5%. Прямые инвестиции России в экономику Узбекистана составляют, по оценке Путина, те же $10 млрд.