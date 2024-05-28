О чем шла речь во время визита Путина в Узбекистан

О чем шла речь во время визита Путина в УзбекистанТашкент становится одним из основных партнеров России
Свой третий зарубежный визит после переизбрания президент России Владимир Путин совершил 26–27 мая в Узбекистан. Ему, как и первому визиту, в Китай, был присвоен наивысший статус – государственного, что предусматривает наиболее торжественный протокол (второй визит, в Белоруссию, был официальным).
По пути из аэропорта сразу бросилось в глаза, что в Ташкенте постарались сделать приятное гостям: российские флаги виднелись вдоль дороги, были заметны несколько больших баннеров с ожиданием «его превосходительства президента России Владимира Путина». Часть из них после окончания переговоров сменилась совместными фотографиями президентов – Шавката Мирзиёева и Путина. Доля коммерческих вывесок на русском языке на ташкентских улицах невелика, и в глаза бросалась каждая.
Визит Путина в Узбекистан по своему формату напоминал посещение российским президентом Белоруссии. Он прибыл в страну вечером 26 мая, и в этот день в официальной повестке значилось лишь посещение парка «Новый Узбекистан», который был открыт три года назад к 30-й годовщине независимости.
Остальная часть запланированных мероприятий пришлась на второй день. В их числе – выросший из форума регионов первый межгосударственный совет регионов России и Узбекистана, в котором участвовали, как минимум, 18 глав российских субъектов. Среди них значились главы Башкирии Радий Хабиров, Татарстана – Рустам Минниханов, Чечни – Рамзан Кадыров, губернаторы Московской области Андрей Воробьев, Ивановской области – Станислав Воскресенский и Калужской области – Владислав Шапша. А на бизнес-завтраке в этом формате было принято решение о создании рабочей группы по двукратному увеличению объемов взаимной торговли к 2030 г.
Но главное событие визита – переговоры в резиденции «Куксарой» (в переводе – «зеленый дворец»), где в церемонии приветствия делегации участвовал почетный караул. В нее среди прочих вошли первый вице-премьер Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр экономразвития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, член бюро правления РСПП Олег Дерипаска, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и другие лица.
То, что такая многочисленная делегация приехала в Узбекистан, по словам Путина, подчеркивает «особый характер» отношений двух стран. «Узбекистан – наш стратегический партнер, надежный союзник. Наши тесные дружественные отношения находятся на подъеме», – сказал Путин.
Мирзиёев говорил о том, что в Узбекистане давно готовились к этому визиту Путина (последний состоялся в сентябре 2022 г.), и еще до начала самих переговоров назвал его «историческим». То, что его страна оказалась третьей в списке посещенных Путиным на очередном сроке, он счел большим уважением «для многонационального народа Узбекистана». Согласно узбекистанским данным, товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2023 г. достиг $10 млрд, и теперь лидеры стран поставили цель сразу в $30 млрд. Доля России в узбекистанской торговле занимает 15,5%. Прямые инвестиции России в экономику Узбекистана составляют, по оценке Путина, те же $10 млрд.
Мирзиёев заверил, что «Россия – ключевой стратегический союзник» Узбекистана.
На переговорах они с Путиным «с карандашом» прошлись по каждому пункту повестки отношений. По окончании переговоров профильные министры заключили ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры – от совместного кинопроизводства до автомобилестроения. Председатель правления «Сбера» Герман Греф подписал документ по сотрудничеству в области туризма с соответствующим узбекистанским комитетом.
Лидеры обсуждали возможности развития сотрудничества в энергетике, в том числе атомной, сельском хозяйстве, инновациях и миграции. Путин пообещал обеспечить работающим в России узбекистанским гражданам – а их число составляет 1 млн – «достойные условия труда». При этом никто из президентов не стал употреблять термин «газовый союз» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Но Путин вспомнил, что дало толчок к активизации сотрудничества трех стран – переживания Мирзиёева, когда зимой 2022/23 г. его страна столкнулась с энергетическим кризисом. Теперь в 2025 г. планируется нарастить до 11 млрд куб. м прокачку российского газа через Казахстан в Узбекистан после окончания работ на трубопроводе «Средняя Азия – Центр».
Россия сейчас второй экономический партнер Узбекистана после Китая. В I квартале 2024 г. товарооборот вырос на 19,8% в годовом выражении и составил $2,4 млрд. В среднеазиатской республике планируется сооружение АЭС российского дизайна. Одним из 27 подписанных соглашений стал документ о сотрудничестве «Росатома» и «Узатома» по строительству АЭС малой мощности с шестью реакторами мощностью 55 МВт каждый, которое начнется в Джизакской области уже этим летом. В Узбекистане действует порядка 3000 предприятий с российским участием.
Говоря о культурных контактах, Мирзиёев вспомнил о том, что совсем недавно скрипач, народный артист СССР Владимир Спиваков побывал в этой стране «с хорошим концертом». И теперь летом россиянам предстоят дни культуры Узбекистана в их стране, анонсировал узбекский лидер. Кроме того, узбекские студенты – одни из лидеров среди стран СНГ по количеству в России, их число, по словам президента России, составляет 63 000 и при этом 14 000 из них учатся на бюджете.
Совет регионов стал заключительным мероприятием визита Путина, которое проводилось в деловом квартале «Ташкент-сити», где продолжают возводить новые здания. Известно, что сейчас более 80 субъектов России напрямую работают с областями Узбекистана. Формула, которую часто использовали оба лидера в отношении межрегионального сотрудничества, звучала весьма оригинально – «нужно лишь не мешать».
Узбекистан – один из наиболее важных партнеров России для расширения и укрепления связей в Центральной Азии, говорит директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Эксперт объясняет, что одновременно с устойчивым ростом объемов торговли можно отследить и долгосрочные перспективы более глубокого стратегического взаимодействия. Что касается расширения конкретно экономических отношений, то пребывание Узбекистана в качестве наблюдателя в ЕАЭС говорит и о перспективности сотрудничества на этом направлении.
Узбекистан становится все более значимым партнером для России в Центральной Азии, говорит ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дарья Рекеда. Несмотря на то что Узбекистан имеет статус не члена, а наблюдателя в ЕАЭС, вышел из ОДКБ десятилетие назад, отношения Москвы и Ташкента сейчас – это именно прагматичное партнерство в тех направлениях, которые можно отнести к взаимовыгодным, отмечает Рекеда.
По ее словам, иллюстрируют это углубление сотрудничества по экспорту российского газа, соглашение о мини-АЭС на фоне нужды Ташкента в новых мощностях генерации, рост узбекского агроэкспорта в виде плодоовощной продукции на российский рынок, что является стратегическим направлением для Ташкента, координация по вопросам трудовой миграции, ускорившееся развитие образовательных контактов в виде десятков филиалов российских вузов.
В подготовке статьи принимали участие Илья Лакстыгал и Роман Романов