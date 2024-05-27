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Путин и Мирзиёев по итогам переговоров подписали совместное заявление

Стороны отметили положительную динамику в торговле между странами
Екатерина Дорофеева
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров подписали совместное заявление. Его текст опубликован на сайте Кремля.

Стороны обменялись мнениями по региональным и международным темам, уточнив направления сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Лидеры государств подчеркнули высокий уровень межпарламентских связей и высоко оценили координацию в сфере законодательного обеспечения реформ. Отмечается, что позиции России и Узбекистана близки по широкому кругу международных тем, среди которых – укрепление региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Главы государств сообщили, что в центре внимания останется борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и экономическими преступлениями. Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в оборонной сфере и взаимодействовать по линии правоохранительных органов и силовых структур.

Кроме того, Россия и Узбекистан поддерживают укрепление торгово-экономических связей. В этом вопросе они обратили внимание на промышленность, сельское хозяйство, научно-техническую и гуманитарную сферы. Стороны отметили, что взаимная торговля имеет хороший потенциал для увеличения и большей сбалансированности. В качестве основной задачи в документе приводится устранение барьеров, в связи с чем министерствам и ведомствам двух стран поручено принять меры.

Россия и Узбекистан также продолжат внедрять механизмы, которые направлены на поддержку инвестиционных проектов. В тексте отмечается, что важно сформировать совместный инвестиционный фонд России и Узбекистана как можно скорее.

Лидеры двух стран также затронули вопрос миграционного сотрудничества. В заявлении указывается, что стороны намерены обеспечивать права и законные интересы граждан России, которые прибывают в Узбекистан, и граждан Узбекистана, прибывающих на территорию РФ. Отмечая важность социальной защиты населения и регулирования трудовых отношений, Россия и Узбекистан выразили готовность в ближайшее время подписать договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

В вопросе ресурсов стороны подчеркнули, что продолжат развивать взаимодействие в сфере использования атомной энергии в мирных целях. Россия и Узбекистан приветствуют подписание протокола по строительству АЭС в республике. Кроме того, они высоко оценили договоренности по поставке российского природного газа в Узбекистан на долгосрочной основе, а также по модернизации газотранспортной системы Узбекистана.

Россия и Узбекистан продолжат развивать совместные проекты по повышению качества преподавания русского языка и дисциплин на русском языке в республике, включая подготовку преподавателей, продвижение академических и научных обменов.

26 мая Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. 27 мая прошли переговоры между лидерами двух государств – сначала в узком кругу, затем в расширенном. Путин сообщил, что на встрече будет подписан «солидный» пакет документов, касающихся сотрудничества в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования.

В ходе переговоров Путин отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 30% и достиг $10 млрд. Глава государства дал положительную оценку росту и сообщил, что стороны работают над достижением в ближайшее время показателя в $20 млрд.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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