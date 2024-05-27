Путин и Мирзиёев по итогам переговоров подписали совместное заявление

Путин и Мирзиёев по итогам переговоров подписали совместное заявлениеСтороны отметили положительную динамику в торговле между странами
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров подписали совместное заявление. Его текст опубликован на сайте Кремля.
Стороны обменялись мнениями по региональным и международным темам, уточнив направления сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Лидеры государств подчеркнули высокий уровень межпарламентских связей и высоко оценили координацию в сфере законодательного обеспечения реформ. Отмечается, что позиции России и Узбекистана близки по широкому кругу международных тем, среди которых – укрепление региональной и глобальной безопасности и стабильности.
Главы государств сообщили, что в центре внимания останется борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и экономическими преступлениями. Россия и Узбекистан намерены сотрудничать в оборонной сфере и взаимодействовать по линии правоохранительных органов и силовых структур.
Кроме того, Россия и Узбекистан поддерживают укрепление торгово-экономических связей. В этом вопросе они обратили внимание на промышленность, сельское хозяйство, научно-техническую и гуманитарную сферы. Стороны отметили, что взаимная торговля имеет хороший потенциал для увеличения и большей сбалансированности. В качестве основной задачи в документе приводится устранение барьеров, в связи с чем министерствам и ведомствам двух стран поручено принять меры.
Россия и Узбекистан также продолжат внедрять механизмы, которые направлены на поддержку инвестиционных проектов. В тексте отмечается, что важно сформировать совместный инвестиционный фонд России и Узбекистана как можно скорее.
Лидеры двух стран также затронули вопрос миграционного сотрудничества. В заявлении указывается, что стороны намерены обеспечивать права и законные интересы граждан России, которые прибывают в Узбекистан, и граждан Узбекистана, прибывающих на территорию РФ. Отмечая важность социальной защиты населения и регулирования трудовых отношений, Россия и Узбекистан выразили готовность в ближайшее время подписать договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.
В вопросе ресурсов стороны подчеркнули, что продолжат развивать взаимодействие в сфере использования атомной энергии в мирных целях. Россия и Узбекистан приветствуют подписание протокола по строительству АЭС в республике. Кроме того, они высоко оценили договоренности по поставке российского природного газа в Узбекистан на долгосрочной основе, а также по модернизации газотранспортной системы Узбекистана.
Россия и Узбекистан продолжат развивать совместные проекты по повышению качества преподавания русского языка и дисциплин на русском языке в республике, включая подготовку преподавателей, продвижение академических и научных обменов.
26 мая Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. 27 мая прошли переговоры между лидерами двух государств – сначала в узком кругу, затем в расширенном. Путин сообщил, что на встрече будет подписан «солидный» пакет документов, касающихся сотрудничества в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования.
В ходе переговоров Путин отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 30% и достиг $10 млрд. Глава государства дал положительную оценку росту и сообщил, что стороны работают над достижением в ближайшее время показателя в $20 млрд.