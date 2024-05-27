Путин и Мирзиёев по итогам переговоров подписали совместное заявление

Кроме того, Россия и Узбекистан поддерживают укрепление торгово-экономических связей. В этом вопросе они обратили внимание на промышленность, сельское хозяйство, научно-техническую и гуманитарную сферы. Стороны отметили, что взаимная торговля имеет хороший потенциал для увеличения и большей сбалансированности. В качестве основной задачи в документе приводится устранение барьеров, в связи с чем министерствам и ведомствам двух стран поручено принять меры.