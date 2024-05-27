Путин назвал впечатляющим развитие экономических связей с Узбекистаном

«Темпы развития экономических связей действительно очень впечатляют. Вы сказали, что, по вашим данным, где-то 30% за прошлый год. У нас, по нашей статистике, чуть поменьше. Но в целом 15,5% мы занимаем в вашем товарообороте – неплохой результат», – сказал Путин.