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Путин назвал впечатляющим развитие экономических связей с Узбекистаном

Лидеры двух стран отметили нарастающую динамику торгово-экономического сотрудничества
Ведомости

Темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.

«Темпы развития экономических связей действительно очень впечатляют. Вы сказали, что, по вашим данным, где-то 30% за прошлый год. У нас, по нашей статистике, чуть поменьше. Но в целом 15,5% мы занимаем в вашем товарообороте – неплохой результат», – сказал Путин.

Он выразил уверенность, что эта доля будет расти, поскольку за I квартал 2024 г. рост товарооборота составил «20% с лишним». Путин отметил, что благодаря усилиям правительства Узбекистана торгово-экономические связи России с республикой диверсифицируются и имеют хорошие перспективы. Отдельно он упомянул сферу промышленной кооперации и высоких технологий.

В пресс-службе президента Узбекистана сообщили, что на встрече в узком формате лидеры двух государства отметили нарастающую динамику торгово-экономического сотрудничества. По данным узбекской стороны, портфель совместных проектов с Россией составил $45 млрд.

26 мая Путин прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиеева. В день приезда российский лидер возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте.

27 мая переговоры между лидерами двух стран начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном. Путин сообщил, что на встрече будет подписан «солидный» пакет документов, касающихся сотрудничества в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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