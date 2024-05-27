Путин назвал впечатляющим развитие экономических связей с Узбекистаном

Путин назвал впечатляющим развитие экономических связей с УзбекистаномЛидеры двух стран отметили нарастающую динамику торгово-экономического сотрудничества
Темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.
«Темпы развития экономических связей действительно очень впечатляют. Вы сказали, что, по вашим данным, где-то 30% за прошлый год. У нас, по нашей статистике, чуть поменьше. Но в целом 15,5% мы занимаем в вашем товарообороте – неплохой результат», – сказал Путин.
Он выразил уверенность, что эта доля будет расти, поскольку за I квартал 2024 г. рост товарооборота составил «20% с лишним». Путин отметил, что благодаря усилиям правительства Узбекистана торгово-экономические связи России с республикой диверсифицируются и имеют хорошие перспективы. Отдельно он упомянул сферу промышленной кооперации и высоких технологий.
В пресс-службе президента Узбекистана сообщили, что на встрече в узком формате лидеры двух государства отметили нарастающую динамику торгово-экономического сотрудничества. По данным узбекской стороны, портфель совместных проектов с Россией составил $45 млрд.
26 мая Путин прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиеева. В день приезда российский лидер возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте.
27 мая переговоры между лидерами двух стран начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном. Путин сообщил, что на встрече будет подписан «солидный» пакет документов, касающихся сотрудничества в торговле, промышленности, сфере мирного атома, культуры, науки и образования.