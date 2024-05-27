Путин подпишет «солидный» пакет документов на переговорах с Мирзиёевым

26 мая Путин прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. В день приезда российский лидер возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте. Визит в Узбекистан стал третьей зарубежной поездкой Путина после инаугурации, до этого глава государства посетил Китай и Белоруссию.