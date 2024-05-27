Путин подпишет «солидный» пакет документов на переговорах с Мирзиёевым
На встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым будет подписан «солидный» пакет документов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что речь идет о межправительственных, межведомственных, межрегиональных и коммерческих соглашениях. Они, по словам главы государства, затрагивают сотрудничество в таких сферах, как торговля, промышленность, мирный атом, культура, наука и образование.
26 мая Путин прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. В день приезда российский лидер возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте. Визит в Узбекистан стал третьей зарубежной поездкой Путина после инаугурации, до этого глава государства посетил Китай и Белоруссию.
27 мая переговоры между лидерами двух стран начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном. Предполагается, что стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.