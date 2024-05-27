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Путин и Мирзиёев начали переговоры в резиденции «Куксарой»

Встреча начнется с беседы в узком составе и продолжится в расширенном
Ведомости

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым началась в государственной резиденции «Куксарой», передает пресс-служба Кремля.

Церемония проходит перед началом переговоров в президентском дворце. В рамках официальной встречи лидеры двух государств представили членов своих делегаций.

Переговоры начнутся с беседы в узком составе и продолжатся в расширенном. Предполагается, что стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

Как отмечают в Кремле, по итогам визита Путина будет подписан «солидный пакет» двусторонних документов.

Путин 26 мая прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. В день приезда российский лидер возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте.

Президент Узбекистана посещал Россию 8-9 мая, тогда он принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и в Параде Победы на Красной площади. Визит в Узбекистан стал третьей зарубежной поездной Путина после инаугурации. До этого глава государства посетил Китай и Белоруссию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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