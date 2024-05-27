Путин и Мирзиёев начали переговоры в резиденции «Куксарой»Встреча начнется с беседы в узком составе и продолжится в расширенном
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым началась в государственной резиденции «Куксарой», передает пресс-служба Кремля.
Церемония проходит перед началом переговоров в президентском дворце. В рамках официальной встречи лидеры двух государств представили членов своих делегаций.
Переговоры начнутся с беседы в узком составе и продолжатся в расширенном. Предполагается, что стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.
Как отмечают в Кремле, по итогам визита Путина будет подписан «солидный пакет» двусторонних документов.
Путин 26 мая прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. В день приезда российский лидер возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте.
Президент Узбекистана посещал Россию 8-9 мая, тогда он принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и в Параде Победы на Красной площади. Визит в Узбекистан стал третьей зарубежной поездной Путина после инаугурации. До этого глава государства посетил Китай и Белоруссию.