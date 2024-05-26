Песков дал характеристику отношениям Путина и Мирзиёева

Представитель Кремля добавил, что неформальное общение используется для обсуждения самых чувствительных вопросов, которые касаются в том числе сферы безопасности. Песков также рассказал, что Россия открыта к возможному увеличению объемов поставок газа в Узбекистан. В целом торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами развивается динамично, пояснил Песков.