Песков дал характеристику отношениям Путина и Мирзиёева
Отношения между президентом России Владимиром Путиным и его узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым являются очень добрыми, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Естественно, президент Узбекистана подчеркнуто, так сказать, по-доброму относится к нашему президенту, у них очень добрые личные торошения», – отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что неформальное общение используется для обсуждения самых чувствительных вопросов, которые касаются в том числе сферы безопасности. Песков также рассказал, что Россия открыта к возможному увеличению объемов поставок газа в Узбекистан. В целом торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами развивается динамично, пояснил Песков.
Путин 26 мая прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты в ходе переговоров обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.