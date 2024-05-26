Путин возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте
Президент России Владимир Путин, прибывший в Узбекистан с государственным визитом, возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства после прилета в республику отправился в парк «Новый Узбекистан». Там он возложил венок к Монументу независимости, а после с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Путин ознакомился с презентацией осуществляемых в республике проектов подготовки к Азиатским играм.
Затем главы государств отправились на неформальное общение, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Путин 26 мая прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты в ходе переговоров обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Путин и Мирзиёев также примут участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана, а по итогам визита подпишут пакет двусторонних документов.
Президент Узбекистана посещал Россию 8-9 мая, тогда он принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и в Параде Победы на Красной площади. Визит в Узбекистан стал третьей зарубежной поездной Путина после инаугурации. До этого глава государства посетил Китай и Белоруссию.