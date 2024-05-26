Путин возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте

Путин 26 мая прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты в ходе переговоров обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Путин и Мирзиёев также примут участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана, а по итогам визита подпишут пакет двусторонних документов.