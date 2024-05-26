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Путин возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте

Ведомости

Президент России Владимир Путин, прибывший в Узбекистан с государственным визитом, возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства после прилета в республику отправился в парк «Новый Узбекистан». Там он возложил венок к Монументу независимости, а после с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Путин ознакомился с презентацией осуществляемых в республике проектов подготовки к Азиатским играм. 

Затем главы государств отправились на неформальное общение, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путин 26 мая прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты в ходе переговоров обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Путин и Мирзиёев также примут участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана, а по итогам визита подпишут пакет двусторонних документов.

Президент Узбекистана посещал Россию 8-9 мая, тогда он принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и в Параде Победы на Красной площади. Визит в Узбекистан стал третьей зарубежной поездной Путина после инаугурации. До этого глава государства посетил Китай и Белоруссию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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