Россия и Узбекистан прорабатывают создание крупных производств в республике

Россия и Узбекистан прорабатывают создание крупных производств в республикеСреди них – металлургический кластер и газохимический комплекс
Россия и Узбекистан прорабатывают создание нескольких крупных совместных промышленных проектов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к визиту президента РФ Владимира Путина в Ташкент.
Речь идет о строительстве медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создании металлургического кластера на железорудном месторождении Тебинбулак.
23 мая помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая.
21 мая глава государства провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран обсудили подготовку предстоящего визита Путина, а также затронули ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества, включая развитие отношений в торгово-экономической сфере.
Президент Узбекистана посещал Россию 8-9 мая, тогда он принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и в параде Победы на Красной площади. В соответствии с программой пребывания было предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч.