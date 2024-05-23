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Путин посетит Узбекистан 26-27 мая с государственным визитом

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос о графике главы государства, Ушаков отметил, что 23-24 мая запланирован визит в Белоруссию, после чего Путин отправится в Узбекистан.

21 мая глава России провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры двух стран обсудили подготовку предстоящего визита Путина, а также затронули ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества, включая развитие отношений в торгово-экономической сфере.

Пресс-служба президента Узбекистана отмечает, что главы государств уделили особое внимание реализации проектов сотрудничества ведущих предприятий и продвижения программ культурно-гуманитарного обмена с помощью межрегиональных контактов.

Президент Узбекистана посещал Россию 8-9 мая, тогда он принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и в параде Победы на Красной площади. В соответствии с программой пребывания было предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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