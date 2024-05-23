Путин посетит Узбекистан 26-27 мая с государственным визитом
Президент России Владимир Путин посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Отвечая на вопрос о графике главы государства, Ушаков отметил, что 23-24 мая запланирован визит в Белоруссию, после чего Путин отправится в Узбекистан.
21 мая глава России провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры двух стран обсудили подготовку предстоящего визита Путина, а также затронули ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества, включая развитие отношений в торгово-экономической сфере.
Пресс-служба президента Узбекистана отмечает, что главы государств уделили особое внимание реализации проектов сотрудничества ведущих предприятий и продвижения программ культурно-гуманитарного обмена с помощью межрегиональных контактов.
Президент Узбекистана посещал Россию 8-9 мая, тогда он принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и в параде Победы на Красной площади. В соответствии с программой пребывания было предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч.