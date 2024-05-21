Путин по телефону обсудил с Мирзиеевым предстоящий визит в Узбекистан

Мирзиеев посетил Москву 8-9 мая. 8 мая в Кремле прошло заседание высшего Евразийского экономического совета, оно было приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В саммите приняли участие лидеры глав – государств ЕАЭС: Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров. К главам государств присоединились и лидеры стран-наблюдателей ЕАЭС – Мирзиеев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.