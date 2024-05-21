Путин по телефону обсудил с Мирзиеевым предстоящий визит в Узбекистан
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Во время разговора лидеры стран обсудили подготовку предстоящего визита Путина в Узбекистан, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что они обсудили ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая развитие отношений в торгово-экономической сфере.
Путин также поделился впечатлениями о переговорах с китайским руководством в Пекине.
Обе стороны подтвердили стремление последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном.
Пресс-служба президента Узбекистана сообщает, что особое внимание главы государств уделили реализации проектов сотрудничества ведущих предприятий и продвижения программ культурно-гуманитарного обмена с помощью межрегиональных контактов.
Мирзиеев посетил Москву 8-9 мая. 8 мая в Кремле прошло заседание высшего Евразийского экономического совета, оно было приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В саммите приняли участие лидеры глав – государств ЕАЭС: Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров. К главам государств присоединились и лидеры стран-наблюдателей ЕАЭС – Мирзиеев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Президент Узбекистана также принял участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Кроме того, в соответствии с программой пребывания было предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч.