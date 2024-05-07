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Президент Узбекистана посетит Москву с 8 по 9 мая

Ведомости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву с 8 по 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Мирзиеев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и параде Победы на Красной площади 9 мая, говорится в сообщении. Кроме того, в соответствии с программой пребывания, предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.

Помощник президента Юрий Ушаков 6 мая сообщил, что Путин 8 мая проведет первое крупное международное мероприятие после инаугурации – юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 

Встреча совета пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кроме Пашиняна и Путина в заседании примут участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров.

9 мая в параде Победы на Красной площади примут участие лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. На празднование приглашены президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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