Президент Узбекистана посетит Москву с 8 по 9 мая
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Москву с 8 по 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.
Мирзиеев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и параде Победы на Красной площади 9 мая, говорится в сообщении. Кроме того, в соответствии с программой пребывания, предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.
Помощник президента Юрий Ушаков 6 мая сообщил, что Путин 8 мая проведет первое крупное международное мероприятие после инаугурации – юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Встреча совета пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кроме Пашиняна и Путина в заседании примут участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров.
9 мая в параде Победы на Красной площади примут участие лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. На празднование приглашены президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.