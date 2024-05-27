Мирзиёев: товарооборот между Россией и Узбекистаном достиг $10 млрд

«Продвижение реальное есть. И сегодня, если говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 млрд. Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 млрд», – подчеркнул лидер Узбекистана.