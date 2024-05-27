Мирзиёев: товарооборот между Россией и Узбекистаном достиг $10 млрд

Мирзиёев: товарооборот между Россией и Узбекистаном достиг $10 млрдСтраны работают над достижением отметки в $20 млрд
Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Мирзиёев, открывая переговоры, отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 30% и достиг $10 млрд.
«Продвижение реальное есть. И сегодня, если говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 млрд. Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 млрд», – подчеркнул лидер Узбекистана.
Путин в ответ обратил внимание, что визит представительной делегации России в Узбекистан стал одним из первых после завершения выборов и формирования правительства.
«Приехала именно в Узбекистан такая представительная делегация неслучайно. Это подчеркивает наш особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений», – отметил Путин.
Путин 26 мая прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. В день приезда российский лидер возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте. Как отмечают в Кремле, по итогам визита Путина будет подписан «солидный пакет» двусторонних документов.
Президент Узбекистана посещал Россию 8-9 мая, тогда он принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и в Параде Победы на Красной площади. Визит в Узбекистан стал третьей зарубежной поездной Путина после инаугурации. До этого глава государства посетил Китай и Белоруссию.