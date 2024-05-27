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Мирзиёев: товарооборот между Россией и Узбекистаном достиг $10 млрд

Страны работают над достижением отметки в $20 млрд
Дарья Снегова
Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Мирзиёев, открывая переговоры, отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 30% и достиг $10 млрд.

«Продвижение реальное есть. И сегодня, если говорить о товарообороте, уже мы достигли 10 млрд. Рост в этом году 30%. Это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 млрд», – подчеркнул лидер Узбекистана.

Путин в ответ обратил внимание, что визит представительной делегации России в Узбекистан стал одним из первых после завершения выборов и формирования правительства.

«Приехала именно в Узбекистан такая представительная делегация неслучайно. Это подчеркивает наш особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений», – отметил Путин.

Путин 26 мая прибыл в столицу Узбекистана с двухдневным государственным визитом по приглашению Мирзиёева. В день приезда российский лидер возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте. Как отмечают в Кремле, по итогам визита Путина будет подписан «солидный пакет» двусторонних документов.

Президент Узбекистана посещал Россию 8-9 мая, тогда он принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и в Параде Победы на Красной площади. Визит в Узбекистан стал третьей зарубежной поездной Путина после инаугурации. До этого глава государства посетил Китай и Белоруссию.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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