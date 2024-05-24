Чем запомнился визит Путина и делегации России в Минск

Чем запомнился визит Путина и делегации России в МинскСтороны обсудили ядерное оружие, энергию и вопросы интеграции Союзного государства
На второй день официального двухдневного визита президента России Владимира Путина в Белоруссию 24 мая пришлась основная часть запланированных мероприятий. Российский президент прилетел в Минск лишь накануне поздно вечером.
Еще 23 мая Путин и белорусский президент Александр Лукашенко дали понять, что первоочередной темой переговоров стала тема безопасности, а именно совместных учений по применению нестратегического (тактического) ядерного оружия. Еще 9 мая Путин объявил, а Лукашенко подтвердил, что Белоруссия будет участвовать во втором из трех этапов российских нестратегических ядерных учений.
21 мая учения начались в российском Южном военном округе. Их Москва решила провести в ответ на неоднократные заявления ряда западных стран о возможности ввести свои войска на Украину для помощи ВСУ.
На итоговой пресс-конференции 24 мая российский лидер напомнил, что аналогичные российским маневры с ядерным оружием регулярно проводятся и в НАТО. При этом Лукашенко добавил: «Нам не нужна война», пояснив, что они с Путиным много говорили о мирных инициативах. Но за секунду до этого заметил, что России и Белоруссии нельзя «пропускать удар, как в середине XX века», видимо, имея в виду нападение нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 г., когда основные силы Германии ударили именно по белорусской территории.
Всю торгово-экономическую повестку Путин и Лукашенко отложили на второй день визита, чтобы провести эффективные переговоры в присутствии членов правительств. Но утром 24 мая в переговорных залах Дворца независимости, официальной резиденции белорусского лидера, собрались не только члены экономического блока правительств, но и министры иностранных дел и обороны.
Периодически кто-то из высокопоставленных лиц России выходил в зал торжественных церемоний, где их поджидали журналисты. Наибольший интерес у представителей прессы двух стран вызвали министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также недавно получивший пост министра обороны бывший первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Белоусов категорически отказывался от каких-либо дополнительных комментариев СМИ. Позже, днем 24 мая, в сообщении российского военного ведомства по итогам первой встречи с белорусским министром обороны Виктором Хрениным попали слова Белоусова о том, что Белоруссия «была и остается ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером» России.
Хренин, в свою очередь, поздравил Белоусова с новым назначением: «Уверен, что ваш опыт, знания и лидерские качества позволят вам успешно решать сложные задачи, стоящие перед вооруженными силами Российской Федерации в это непростое время». По его мнению, главной задачей Москвы и Минска сейчас является подтверждение прочных братских связей и стратегического партнерства.
Первый вице-премьер и больше уже не министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказывал журналистам о том, как его бывшее ведомство координируется с российским Минобороны в рамках государственной программы вооружений, которая формируется на 10 лет. Текущая программа заканчивается в 2024 г., и сейчас формируются основные параметры новой на 2025-2034 гг.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в президентском дворце в Минске в это же время вспомнил о «богатом опыте» соседней с Белоруссией Литвы по закрытию построенной во времена СССР Игналинской АЭС. Это принесло, по его словам, вред не только национальной экономике. Кроме того, Лихачев рассказывал о готовности индийцев развивать различные направления сотрудничества с Россией в области мирного атома.
Для белорусов же российская сторона готова продемонстрировать свою, как выразился глава «Росатома», «клиентоориентрованость» при рассмотрении вопроса о возможном строительстве второй АЭС в этой стране. Первая введена в строй в 2023 г. Всего же за последние полгода Россия и Белоруссия, отметил Лихачев, смогли составить «технологическую карту», в которую вошло около 40 профильных проектов.
Президентская повестка второго дня визита Путина в Минск началась с церемониальных вещей – возложения венка к монументу Победы на одноименной площади в центре Минска и приветственной встречи с участием роты почетного караула уже у президентского дворца.
После протокольного фотографирования Путин постарался задать переговорам второго дня максимально позитивный настрой. Он заверил всех, что «нерешенных вопросов в российско-белорусских отношениях нет». Эту формулу в точности затем повторил на итоговой пресс-конференции и Лукашенко. Российский лидер также вслух восхитился ухоженностью столицы Белоруссии. Короткий обмен любезностями положил старт переговорам в узком составе.
От российской стороны в них участвовали Лавров, Белоусов, Мантуров, курирующий ТЭК и экономику вице-премьер Александр Новак, а также помощник президента Юрий Ушаков. Интересы Белоруссии, помимо ее президента, представлял первый вице-премьер Николай Снопков, вице-премьер Петр Пархомчик, министр иностранных дел Сергей Алейник и белорусский посол в России Дмитрий Крутой.
В таком формате переговоры шли почти два часа. Это заметно сократило время, предусмотренное для расширенных переговоров. На последних присутствовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития также Дмитрий Песков, а также российский посол в Минске Борис Грызлов и др.
Вернувшись с переговоров в узком составе, Лукашенко сразу напомнил журналистам двух стран о том, что сотрудничество России и Белоруссии уже «вышло за пределы земной поверхности». Речь шла о недавнем первом полете в истории белорусской космонавтки Марины Василевской. Она вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и американкой Трейси Колдвелл-Дайсон отправилась на МКС в конце марта. А вернулась в начале апреля, после двухнедельного пребывания на орбите.
В честь этого события на пути от аэропорта к резиденции президента Белоруссии на улицах Минска заметны баннеры с надписью «Космос наш». Но затем белорусский президент быстро стал говорить о более приземленных вещах – необходимости совместной работы в сфере импортозамещения в станкостроении и ВПК.
Лукашенко призвал Россию и Белоруссию защищаться от тех, кто вводит санкции, но никак не допускать подобную политику в отношении партнеров. Вероятно, поэтому Путину пришлось отметить, что, например, белорусская сельскохозяйственная продукция пользуется спросом в России. Что, видимо, и служит одним из реально сближающих факторов для населения двух стран Союзного государства, чей 25-летний юбилей вспоминался не раз за эти дни.