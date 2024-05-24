Чем запомнился визит Путина и делегации России в Минск

На итоговой пресс-конференции 24 мая российский лидер напомнил, что аналогичные российским маневры с ядерным оружием регулярно проводятся и в НАТО. При этом Лукашенко добавил: «Нам не нужна война», пояснив, что они с Путиным много говорили о мирных инициативах. Но за секунду до этого заметил, что России и Белоруссии нельзя «пропускать удар, как в середине XX века», видимо, имея в виду нападение нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 г., когда основные силы Германии ударили именно по белорусской территории.