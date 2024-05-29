Пушков назвал угрозы Трампа «бомбить Москву и Пекин» предвыборной риторикой

Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки, если будет переизбран на пост президента США. В марте 2023 г. он сообщил, что предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной. При этом Трамп не раз заявлял о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.