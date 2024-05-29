Пушков назвал угрозы Трампа «бомбить Москву и Пекин» предвыборной риторикой
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп работает на публику, его заявления о якобы готовности «бомбить Москву и Пекин» можно расценивать лишь как предвыборную риторику. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
28 мая The Washington Post сообщила, что Трамп обещал на встрече по сбору средств бомбить Москву и Пекин в случае ввода войск на Украину и Тайвань, если бы это произошло во время его президентского срока.
По мнению Пушкова, экс-президент Трамп нацелен на создание образа «решительного и сильного кандидата в президенты», противопоставляя себя образу «слабого и нерешительного» действующего главы государства Джо Байдена. Сенатор выразил мнение, что создаваемый Трампом образ отвечает запросам большинства граждан США.
«Шокирующие заявления такого рода никак не предопределяет то, как он будет действовать, став президентом. У предвыборных кампаний совсем другие законы, чем у руководства страной», – сказал Пушков.
Сенатор добавил, что заявление Трампа безусловно является предосудительным, но он был единственным американским лидером со времен Джимми Картера, «который не начал ни одной войны и не ввязался ни в один из крупных военных конфликтов».
Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки, если будет переизбран на пост президента США. В марте 2023 г. он сообщил, что предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной. При этом Трамп не раз заявлял о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 г. О своем участии в них заявляли Байден и Трамп. В феврале Путин заявлял, что кандидатура Байдена в качестве президента США выгоднее для России, чем кандидатура Трампа, поскольку первый является более предсказуемым. По словам российского лидера, Москва будет работать с любым президентом США, которому доверяет американский народ.