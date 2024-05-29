Глава минюста Украины допустил мобилизацию в ВСУ женщин-заключенных

Закон о мобилизации осужденных в ВСУ 17 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский. Для привлечения в войска они должны будут дать на это согласие и пройти медицинскую комиссию, при этом командиры подразделений должны будут дать свое согласие на принятие таких бойцов. Мобилизованные осужденные получат условно-досрочное освобождение. Исключением станут осужденные за преступления против основ национальной безопасности, убийства, изнасилования и педофилию, а также ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.