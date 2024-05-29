Глава минюста Украины допустил мобилизацию в ВСУ женщин-заключенных
В вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть привлечены женщины из мест лишения свободы, законодательно это не запрещено. Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала «Рада».
«У нас нет в законе ограничений на то, что это будут мужчины или женщины. Теоретически мы допускаем такую возможность», – сказал Малюська.
По словам министра, заявки на вступление в ряды ВСУ подали 4000 заключенных, из них 300 признаны непригодными по медицинским показателям, а 600 человек уже направлены на обучение. При этом среди тех, кто изъявил желание служить в войсках, женщин нет, сказал Малюська.
Закон о мобилизации осужденных в ВСУ 17 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский. Для привлечения в войска они должны будут дать на это согласие и пройти медицинскую комиссию, при этом командиры подразделений должны будут дать свое согласие на принятие таких бойцов. Мобилизованные осужденные получат условно-досрочное освобождение. Исключением станут осужденные за преступления против основ национальной безопасности, убийства, изнасилования и педофилию, а также ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.