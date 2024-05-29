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Глава минюста Украины допустил мобилизацию в ВСУ женщин-заключенных

Ведомости

В вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть привлечены женщины из мест лишения свободы, законодательно это не запрещено. Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала «Рада».

«У нас нет в законе ограничений на то, что это будут мужчины или женщины. Теоретически мы допускаем такую возможность», – сказал Малюська.

По словам министра, заявки на вступление в ряды ВСУ подали 4000 заключенных, из них 300 признаны непригодными по медицинским показателям, а 600 человек уже направлены на обучение. При этом среди тех, кто изъявил желание служить в войсках, женщин нет, сказал Малюська.

Закон о мобилизации осужденных в ВСУ 17 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский. Для привлечения в войска они должны будут дать на это согласие и пройти медицинскую комиссию, при этом командиры подразделений должны будут дать свое согласие на принятие таких бойцов. Мобилизованные осужденные получат условно-досрочное освобождение. Исключением станут осужденные за преступления против основ национальной безопасности, убийства, изнасилования и педофилию, а также ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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