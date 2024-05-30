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Путин пообещал постараться приехать в Чечню

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все возможное, чтобы его поездка в Чечню состоялась. Об этом он заявил на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

«Постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу [Кадырову] обещал, он мне тоже совсем недавно говорит: «Давно не были у нас». Я обещал ему приехать и, конечно, сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась», – сказал Путин в беседе с семьей из Чечни.

Президент также оценил темпы развития республики и отвел ведущую роль в этом процессе самим жителям Чечни.

«Недавно только Рамзан мне показывал планы развития Грозного, показал новый район, который планируется к строительству. Не сомневаюсь, что мы это сделаем все вместе, и Чечня будет гордиться, и вся страна будет гордиться тем, что происходит в Чечне», – добавил Путин.

23 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в Кремле доложил Путину о социально-экономической ситуации в республике. Также на встрече затрагивалась тема спецоперации. По итогам встречи Кадыров заявил, что пригласил Путина посетить Чечню.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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