Путин пообещал постараться приехать в Чечню
Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все возможное, чтобы его поездка в Чечню состоялась. Об этом он заявил на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».
«Постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу [Кадырову] обещал, он мне тоже совсем недавно говорит: «Давно не были у нас». Я обещал ему приехать и, конечно, сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась», – сказал Путин в беседе с семьей из Чечни.
Президент также оценил темпы развития республики и отвел ведущую роль в этом процессе самим жителям Чечни.
«Недавно только Рамзан мне показывал планы развития Грозного, показал новый район, который планируется к строительству. Не сомневаюсь, что мы это сделаем все вместе, и Чечня будет гордиться, и вся страна будет гордиться тем, что происходит в Чечне», – добавил Путин.
23 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в Кремле доложил Путину о социально-экономической ситуации в республике. Также на встрече затрагивалась тема спецоперации. По итогам встречи Кадыров заявил, что пригласил Путина посетить Чечню.