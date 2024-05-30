Путин пообещал постараться приехать в Чечню

«Постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу [Кадырову] обещал, он мне тоже совсем недавно говорит: «Давно не были у нас». Я обещал ему приехать и, конечно, сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась», – сказал Путин в беседе с семьей из Чечни.