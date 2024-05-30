Италия выступила против использования ее оружия для ударов Украины по РФ
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что оружие, которое посылает его страна Украине, не должно использоваться для ударов по территории России. Об этом пишет Sky News.
В противовес Франции и Германии, которые заявили, что Киеву следует разрешить наносить удары по территории России оружием, поставляемым Западом, при определенных обстоятельствах, Таяни также сказал, что Италия никогда не будет посылать войска на Украину.
«Все оружие, поставляемое из Италии, должно использоваться на территории Украины», – заявил итальянский министр.
Sky News также сообщает, что 27 мая заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини также отверг призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на поставки оружия.
«НАТО не может заставить нас убивать в России, как и никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать на Украине. Если они хотят воевать на Украине, пусть туда едут Столтенберг, Эммануэль Макрон и все подрывники», – заявил тогда Сальвини.
27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам видеовстречи с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что Киев приветствует инициативу республики по отправке своих военных инструкторов. Сырский уточнил, что необходимые документы об их приеме уже подписаны. В минобороны Франции уточнили, что Париж продолжает обсуждать с украинской стороной этот вопрос.