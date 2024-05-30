Италия выступила против использования ее оружия для ударов Украины по РФ

«НАТО не может заставить нас убивать в России, как и никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать на Украине. Если они хотят воевать на Украине, пусть туда едут Столтенберг, Эммануэль Макрон и все подрывники», – заявил тогда Сальвини.