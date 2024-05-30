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Олег Матыцин утвержден внештатным советником премьер-министра России

Ведомости

Экс-министр спорта Олег Матыцинн утвержден внештатным советником премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Мишустин подписал соответствующий приказ. Отмечается, что Матыцин будет курировать вопросы взаимодействия со странами БРИКС и ШОС по спорту, а также спортивное направление в общем.

Олегу Матыцину 59 лет, он занимал должность министра спорта РФ с 2020 по 2024 г. На этом посту его сменил бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

15 мая президент России Владимир Путин поблагодарил Матыцина за работу на посту министра спорта. Глава государства наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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