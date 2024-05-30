Олег Матыцин утвержден внештатным советником премьер-министра России
Экс-министр спорта Олег Матыцинн утвержден внештатным советником премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Мишустин подписал соответствующий приказ. Отмечается, что Матыцин будет курировать вопросы взаимодействия со странами БРИКС и ШОС по спорту, а также спортивное направление в общем.
Олегу Матыцину 59 лет, он занимал должность министра спорта РФ с 2020 по 2024 г. На этом посту его сменил бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
15 мая президент России Владимир Путин поблагодарил Матыцина за работу на посту министра спорта. Глава государства наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.