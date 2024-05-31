Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Нидерланды не пустили рыболовное судно из России

Ведомости

Нидерландский порт Эмсхавен 16 мая отказался пропускать российское судно рыбопромышленной компании «Арктик Шиппинг» (входит в группу «Норебо»), несмотря на наличие всех необходимых документов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Президент ассоциации Алексей Осинцев рассказал, что в качестве предлога нидерландские власти использовали сообщения в СМИ о том, что российские рыболовные судна якобы контролируются российскими властями и, согласно обновленной в 2022 г. Морской доктрине РФ, находятся в постоянной готовности для выполнения неких «специальных операций».

В АСРФ уточнили, что российским судам предложили «альтернативные пути доставки», но выгрузить продукцию в другом нидерландском порту Велсен или в портах Германии также не получилось.

В пресс-службе «Норебо» подтвердили, что корабль «Беломорье» шел с грузом в порт Эмсхавен, но получил отказ на заход. Тогда судно сменило место прибытия на порт Велсен, но его не пустили и там. В компании отметили, что ограничения коснулись судов под российским флагом, но при этом запрета на поставку рыбопродукции из России в Нидерландах нет.

4 мая на портале Pointer появилось расследование, в котором утверждалось, что российские рыбные суда якобы используются для слежки за иностранными портами. В частности, в тексте упоминались корабли группы «Норебо». После этого министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что российские рыболовные суда больше не приветствуются в Эмсхавене, поскольку могут быть замешаны в шпионской деятельности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных