Нидерланды не пустили рыболовное судно из России

В пресс-службе «Норебо» подтвердили, что корабль «Беломорье» шел с грузом в порт Эмсхавен, но получил отказ на заход. Тогда судно сменило место прибытия на порт Велсен, но его не пустили и там. В компании отметили, что ограничения коснулись судов под российским флагом, но при этом запрета на поставку рыбопродукции из России в Нидерландах нет.