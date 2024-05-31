Нидерланды не пустили рыболовное судно из России
Президент ассоциации Алексей Осинцев рассказал, что в качестве предлога нидерландские власти использовали сообщения в СМИ о том, что российские рыболовные судна якобы контролируются российскими властями и, согласно обновленной в 2022 г. Морской доктрине РФ, находятся в постоянной готовности для выполнения неких «специальных операций».
В АСРФ уточнили, что российским судам предложили «альтернативные пути доставки», но выгрузить продукцию в другом нидерландском порту Велсен или в портах Германии также не получилось.
В пресс-службе «Норебо» подтвердили, что корабль «Беломорье» шел с грузом в порт Эмсхавен, но получил отказ на заход. Тогда судно сменило место прибытия на порт Велсен, но его не пустили и там. В компании отметили, что ограничения коснулись судов под российским флагом, но при этом запрета на поставку рыбопродукции из России в Нидерландах нет.
4 мая на портале Pointer появилось расследование, в котором утверждалось, что российские рыбные суда якобы используются для слежки за иностранными портами. В частности, в тексте упоминались корабли группы «Норебо». После этого министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что российские рыболовные суда больше не приветствуются в Эмсхавене, поскольку могут быть замешаны в шпионской деятельности.