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ЕС столкнулся с нехваткой трески из-за санкций и сокращения улова

Ведомости

Европа столкнулась с дефицитом трески из-за сокращения мировых уловов и антироссийских санкций. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), передает РБК.

ВАРПЭ цитирует отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 г. В документе говорится, что запрет на торговлю с РФ сказался на европейских переработчиках, они не получают достаточно сырья.

В 2023 г. ЕС импортировал 284 700 т трески, следует из данных базы ООН UN Comtrade. Почти половина поставок пришлась на мороженую треску (112 300 т), свыше 54% которой импортировали из России (61 400 т), а 21% – из Норвегии (23 500 т).

В ФАО прогнозируют снижение поставок рыбы в 2024 г. из-за сокращения квоты на добычу в Баренцевом море (до 453 420 т, это на 20% меньше относительно 2023 г.). Для России квота установлена на уровне 193 120 т, для Норвегии – 205 120 т.

В отчете ФАО также говорится о жесткой конкуренции за сырье между европейскими рыбными производителями, что приводит к кратному росту цен. На фоне этого Ассоциация рыбопереработчиков и трейдеров ЕС (AIPCE) и Европейская федерация национальных организаций импортеров и экспортеров рыбы (CEP) попросили Еврокомиссию (ЕК) предоставить переходный период на один год.

С 2024 г. ЕС обложил пошлиной в 13,7% белую рыбу из России и Белоруссии, до этого пошлина была нулевой. Кроме того, еще в ноябре 2023 г. Норвегия ввела запрет на ввоз российской рыбы через международный автомобильный пункт пропуска «Стурскуг» в Мурманской области. В 2022 г. Норвегия ограничила российским рыбакам доступ в свои порты. Доступными остались только три норвежских порта – Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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