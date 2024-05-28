ЕС столкнулся с нехваткой трески из-за санкций и сокращения улова
ВАРПЭ цитирует отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 г. В документе говорится, что запрет на торговлю с РФ сказался на европейских переработчиках, они не получают достаточно сырья.
В 2023 г. ЕС импортировал 284 700 т трески, следует из данных базы ООН UN Comtrade. Почти половина поставок пришлась на мороженую треску (112 300 т), свыше 54% которой импортировали из России (61 400 т), а 21% – из Норвегии (23 500 т).
В ФАО прогнозируют снижение поставок рыбы в 2024 г. из-за сокращения квоты на добычу в Баренцевом море (до 453 420 т, это на 20% меньше относительно 2023 г.). Для России квота установлена на уровне 193 120 т, для Норвегии – 205 120 т.
В отчете ФАО также говорится о жесткой конкуренции за сырье между европейскими рыбными производителями, что приводит к кратному росту цен. На фоне этого Ассоциация рыбопереработчиков и трейдеров ЕС (AIPCE) и Европейская федерация национальных организаций импортеров и экспортеров рыбы (CEP) попросили Еврокомиссию (ЕК) предоставить переходный период на один год.
С 2024 г. ЕС обложил пошлиной в 13,7% белую рыбу из России и Белоруссии, до этого пошлина была нулевой. Кроме того, еще в ноябре 2023 г. Норвегия ввела запрет на ввоз российской рыбы через международный автомобильный пункт пропуска «Стурскуг» в Мурманской области. В 2022 г. Норвегия ограничила российским рыбакам доступ в свои порты. Доступными остались только три норвежских порта – Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд.