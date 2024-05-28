ЕС столкнулся с нехваткой трески из-за санкций и сокращения улова

С 2024 г. ЕС обложил пошлиной в 13,7% белую рыбу из России и Белоруссии, до этого пошлина была нулевой. Кроме того, еще в ноябре 2023 г. Норвегия ввела запрет на ввоз российской рыбы через международный автомобильный пункт пропуска «Стурскуг» в Мурманской области. В 2022 г. Норвегия ограничила российским рыбакам доступ в свои порты. Доступными остались только три норвежских порта – Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд.