Китай отменяет льготные тарифы на некоторые виды тайваньского импорта

Министерство финансов Китая заявило, что с 15 июня прекращает предоставление льгот по 134 товарам, перечисленным в рамочном соглашении об экономическом сотрудничестве с Тайванем 2010 г. В число этих товаров входят, в частности, литий-ионные батареи, пишет Bloomberg.