Китай отменяет льготные тарифы на некоторые виды тайваньского импорта
Министерство финансов Китая заявило, что с 15 июня прекращает предоставление льгот по 134 товарам, перечисленным в рамочном соглашении об экономическом сотрудничестве с Тайванем 2010 г. В число этих товаров входят, в частности, литий-ионные батареи, пишет Bloomberg.
Департамент правительства Тайваня, который отвечает за связи с Китаем, осудил прекращение тарифных льгот.
«Китаю придется взять на себя полную ответственность за то, что торговые отношения через тайваньский пролив ухудшатся», – заявил глава Совета по делам материкового Китая Чиу Чуйчэн.
Китай и Тайвань подписали соглашение, когда лидером острова был Ма Инцзю, чья политическая группа выступала за объединение. В конце 2023 г. Пекин прекратил тарифные льготы на 12 химических товаров, импортируемых с Тайваня, заявив, что остров ввел «дискриминационные запреты» на китайские поставки.
28 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Как утверждает МИД Китая, заявления о независимости острова поддерживают сепаратистские действия.