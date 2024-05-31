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Китай отменяет льготные тарифы на некоторые виды тайваньского импорта

Ведомости

Министерство финансов Китая заявило, что с 15 июня прекращает предоставление льгот по 134 товарам, перечисленным в рамочном соглашении об экономическом сотрудничестве с Тайванем 2010 г. В число этих товаров входят, в частности, литий-ионные батареи, пишет Bloomberg.

Департамент правительства Тайваня, который отвечает за связи с Китаем, осудил прекращение тарифных льгот.

«Китаю придется взять на себя полную ответственность за то, что торговые отношения через тайваньский пролив ухудшатся», – заявил глава Совета по делам материкового Китая Чиу Чуйчэн.

Китай и Тайвань подписали соглашение, когда лидером острова был Ма Инцзю, чья политическая группа выступала за объединение. В конце 2023 г. Пекин прекратил тарифные льготы на 12 химических товаров, импортируемых с Тайваня, заявив, что остров ввел «дискриминационные запреты» на китайские поставки.

28 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Как утверждает МИД Китая, заявления о независимости острова поддерживают сепаратистские действия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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