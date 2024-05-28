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МИД Китая отреагировал на заявление госдепа США по учениям вокруг Тайваня

Ведомости

Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о заявлении госдепа США по военным учениям Китая.

По словам Мао Нин, которые приводит издание The Paper, США не имеют права делать безответственные заявления. Военные учения Китая вокруг Тайваня являются «суровым наказанием» за речь, которую произнес глава администрации острова Лай Циндэ на своей инаугурации. Как утверждает МИД Китая, заявления о независимости острова поддерживают сепаратистские действия.

25 мая госдеп США выпустил заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность военными учениями Китая вокруг Тайваня. Госдеп подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе. США призвали Китай к сдержанности в своих действиях.

С 23 по 24 мая прошли масштабные учения Китая вокруг Тайваня. В рамках учений «Объединенный меч – 2024» были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. Военнослужащие располагались рядом с островами Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь – эти территории находятся под управлением властей Тайваня. В день начала учений военнослужащие Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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