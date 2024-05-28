МИД Китая отреагировал на заявление госдепа США по учениям вокруг Тайваня
Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о заявлении госдепа США по военным учениям Китая.
По словам Мао Нин, которые приводит издание The Paper, США не имеют права делать безответственные заявления. Военные учения Китая вокруг Тайваня являются «суровым наказанием» за речь, которую произнес глава администрации острова Лай Циндэ на своей инаугурации. Как утверждает МИД Китая, заявления о независимости острова поддерживают сепаратистские действия.
25 мая госдеп США выпустил заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность военными учениями Китая вокруг Тайваня. Госдеп подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе. США призвали Китай к сдержанности в своих действиях.
С 23 по 24 мая прошли масштабные учения Китая вокруг Тайваня. В рамках учений «Объединенный меч – 2024» были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. Военнослужащие располагались рядом с островами Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь – эти территории находятся под управлением властей Тайваня. В день начала учений военнослужащие Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности.