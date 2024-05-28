МИД Китая отреагировал на заявление госдепа США по учениям вокруг Тайваня

С 23 по 24 мая прошли масштабные учения Китая вокруг Тайваня. В рамках учений «Объединенный меч – 2024» были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. Военнослужащие располагались рядом с островами Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь – эти территории находятся под управлением властей Тайваня. В день начала учений военнослужащие Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности.