Филиппины построили станцию береговой охраны недалеко от Тайваня

Итбаят стал одним из мест, где проходили военные учения Филиппин и США с 22 апреля по 10 мая этого года. В них было задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции. Отличительной особенностью учений в напряженной и без того ситуации в акватории Южно-Китайского моря стало то, что учения впервые с 1991 г. проходят и за пределами территориальных вод Филиппин.