Филиппины построили станцию береговой охраны недалеко от Тайваня
Филиппины построили станцию береговой охраны недалеко от Тайваня, тем самым увеличив наблюдение за районом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на советника по национальной безопасности Филиппин Эдуардо Ано.
Ано заявил, что станция береговой охраны располагается менее чем в 200 км от Тайваня. По его словам, она предоставит Маниле возможность контролировать пролив Лусон. Ано также сообщил, что территория вокруг муниципалитета Итбаят, который располагается на филиппинских островах Батанес, стала площадкой для наращивания военного присутствия Китая.
Итбаят стал одним из мест, где проходили военные учения Филиппин и США с 22 апреля по 10 мая этого года. В них было задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции. Отличительной особенностью учений в напряженной и без того ситуации в акватории Южно-Китайского моря стало то, что учения впервые с 1991 г. проходят и за пределами территориальных вод Филиппин.
Reuters также отмечает, что в 2023 г. Филиппины удвоили количество своих военных баз, к которым есть доступ у военнослужащих США. Китай на этом фоне заявлял, что подобные шаги разжигают региональную напряженность.
6 мая президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что страна хочет снизить напряженность в Южно-Китайском море. Он подчеркнул, что задача военно-морского флота и береговой охраны состоит в ее снижении. По его словам, Филиппины не будут следовать пути китайской береговой охраны, которая 30 апреля применила водометы против патрульного корабля Филиппин.