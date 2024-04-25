Китай примет меры в ответ на размещение ракет США на Филиппинах
Китай примет решительные меры в ответ на размещение ракет средней дальности США на Филиппинах. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь во время пресс-конференции.
«Отношения между Соединенными Штатами и Филиппинами <...> не должны наносить ущерб интересам Китая, интересам стран региона или подрывать региональный мир и стабильность. <...> Военные Китая всегда уделяли пристальное внимание развитию ситуации в Южно-Китайском море. Они будут предпринимать все меры для эффективного реагирования и никогда не позволят соответствующим сторонам испортить ситуацию в Южно-Китайском море», – сказал он.
В Южно-Китайском море стартовали совместные, самые масштабные со времен холодной войны учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «Плечом к плечу»). Они продлятся до 10 мая. В них будет задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции.
14 стран послали своих наблюдателей – среди них Индия, Германия и Вьетнам, но нет Китая. Отличительной особенностью нынешних учений в напряженной и без того ситуации в акватории Южно-Китайского моря станет то, что учения впервые с 1991 г. будут проходить и за пределами территориальных вод Филиппин, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц. Свои притязания в Южно-Китайском море на спорные острова и прилегающие воды помимо Филиппин высказывают КНР, Вьетнам и другие страны региона.
Кроме того, в ходе учений США разместили на Филиппинах ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon, передают ТАСС и CNN. Как заявил пресс-секретарь учений Balikatan 2024 Майкл Логико, его планируют использовать только в целях обучения вопросам материально-технического обеспечения, но при этом обойдутся без стрельб. Он подчеркнул, что учения не направлены против Китая, при этом напомнив в другом интервью, что у вооруженных сил есть цель – подготовка к конфликту.