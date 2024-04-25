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Китай примет меры в ответ на размещение ракет США на Филиппинах

Ведомости

Китай примет решительные меры в ответ на размещение ракет средней дальности США на Филиппинах. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь во время пресс-конференции.

«Отношения между Соединенными Штатами и Филиппинами <...> не должны наносить ущерб интересам Китая, интересам стран региона или подрывать региональный мир и стабильность. <...> Военные Китая всегда уделяли пристальное внимание развитию ситуации в Южно-Китайском море. Они будут предпринимать все меры для эффективного реагирования и никогда не позволят соответствующим сторонам испортить ситуацию в Южно-Китайском море», – сказал он.

В Южно-Китайском море стартовали совместные, самые масштабные со времен холодной войны учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «Плечом к плечу»). Они продлятся до 10 мая. В них будет задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции.

14 стран послали своих наблюдателей – среди них Индия, Германия и Вьетнам, но нет Китая. Отличительной особенностью нынешних учений в напряженной и без того ситуации в акватории Южно-Китайского моря станет то, что учения впервые с 1991 г. будут проходить и за пределами территориальных вод Филиппин, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц. Свои притязания в Южно-Китайском море на спорные острова и прилегающие воды помимо Филиппин высказывают КНР, Вьетнам и другие страны региона.

Кроме того, в ходе учений США разместили на Филиппинах ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon, передают ТАСС и CNN. Как заявил пресс-секретарь учений Balikatan 2024 Майкл Логико, его планируют использовать только в целях обучения вопросам материально-технического обеспечения, но при этом обойдутся без стрельб. Он подчеркнул, что учения не направлены против Китая, при этом напомнив в другом интервью, что у вооруженных сил есть цель – подготовка к конфликту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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