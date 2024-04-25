Китай примет меры в ответ на размещение ракет США на Филиппинах

Кроме того, в ходе учений США разместили на Филиппинах ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon, передают ТАСС и CNN. Как заявил пресс-секретарь учений Balikatan 2024 Майкл Логико, его планируют использовать только в целях обучения вопросам материально-технического обеспечения, но при этом обойдутся без стрельб. Он подчеркнул, что учения не направлены против Китая, при этом напомнив в другом интервью, что у вооруженных сил есть цель – подготовка к конфликту.