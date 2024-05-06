Президент Филиппин: страна хочет снизить напряженность в Южно-Китайском море
Филиппины не будут использовать водометы и другое оружие в Южно-Китайском море. Об этом заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший, передает Reuters.
Он подчеркнул, что Филиппины не хотят усиливать напряженность в регионе, задача филиппинского военно-морского флота и береговой охраны состоит в ее снижении. По его словам, Филиппины не будут следовать пути китайской береговой охраны.
Ранее в Министерство иностранных дел (МИД) Филиппин вызвали заместителя главы дипмиссии Китая Чжоу Чжиюна в связи с инцидентом между кораблями береговой охраны двух стран в Южно-Китайском море.
30 апреля береговая охрана Китая применила водометы против патрульного корабля Филиппин, который направлялся к рифу Скарборо в Южно-Китайском море. Корабль Филиппин BRP Bagacay был поврежден, из водометов также обстреляли судно Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин – оно доставляло продовольствие и топливо рыбакам.
На протяжении десятилетий Китай ведет споры с Филиппинами, Брунеем, Вьетнамом и Малайзией по поводу принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море. Речь идет о Парасельских островах, а также островах Спратли и рифе Скарборо, на их шельфе находятся большие запасы углеводородов.