МИД Филиппин вызвал замглавы дипмиссии Китая
В Министерство иностранных дел (МИД) Филиппин вызвали заместителя главы дипмиссии Китая Чжоу Чжиюна в связи с инцидентом между кораблями береговой охраны двух стран в Южно-Китайском море. Об этом сообщает МИД Филиппин.
«Филиппины выразили протест в связи с преследованиями, тараном, скоплением людей, слежкой и блокированием, опасными маневрами, использованием водометов и другими агрессивными действиями береговой охраны Китая и морской полиции», – говорится в заявлении.
30 апреля береговая охрана Китая применила водометы против патрульного корабля Филиппин, который направлялся к рифу Скарборо в Южно-Китайском море. Корабль Филиппин BRP Bagacay был поврежден, из водометов также обстреляли судно Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин – оно доставляло продовольствие и топливо рыбакам.
На протяжении десятилетий Китай ведет споры с Филиппинами, Брунеем, Вьетнамом и Малайзией по поводу принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море. Речь идет о Парасельских островах, а также островах Спратли и рифе Скарборо, на их шельфе находятся большие запасы углеводородов.
Ранее «Ведомости» писали, что в Южно-Китайском море стартовали совместные, самые масштабные со времен холодной войны учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «плечом к плечу»). Они продлятся до 10 мая. В них будет задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. Отличительной особенностью нынешних учений в напряженной и без того ситуации в акватории Южно-Китайского моря станет то, что учения впервые с 1991 г. будут проходить и за пределами территориальных вод Филиппин. Кроме того, в ходе учений США разместили на Филиппинах ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon.