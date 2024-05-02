МИД Филиппин вызвал замглавы дипмиссии Китая

Ранее «Ведомости» писали, что в Южно-Китайском море стартовали совместные, самые масштабные со времен холодной войны учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «плечом к плечу»). Они продлятся до 10 мая. В них будет задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. Отличительной особенностью нынешних учений в напряженной и без того ситуации в акватории Южно-Китайского моря станет то, что учения впервые с 1991 г. будут проходить и за пределами территориальных вод Филиппин. Кроме того, в ходе учений США разместили на Филиппинах ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon.