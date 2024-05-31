Белоусов: российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост

В ночь на 30 мая ВСУ пытались ударить по Крымскому полуострову при помощи ракет ATACMS, беспилотников и безэкипажных катеров. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в Керчи повреждения из-за обломков сбитых ракет получили автомобильный и железнодорожный паромы. Уточняется, что никто не пострадал. Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений. Ночью движение по Крымскому мосту приостанавливали с 0:56 до 1:30 мск.