Белоусов: российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост
Российские военные отразили атаку 10 ракетами ATACMS на Крымский мост. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
«Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», – сказал Белоусов, пообещав и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности.
В ночь на 30 мая ВСУ пытались ударить по Крымскому полуострову при помощи ракет ATACMS, беспилотников и безэкипажных катеров. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в Керчи повреждения из-за обломков сбитых ракет получили автомобильный и железнодорожный паромы. Уточняется, что никто не пострадал. Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений. Ночью движение по Крымскому мосту приостанавливали с 0:56 до 1:30 мск.
Украинская сторона регулярно предпринимает попытки атаковать Крымский полуостров. Украинские власти и президент Владимир Зеленский неоднократно угрожали разрушить Крымский мост, который соединяет Керченский и Таманский полуострова. Две атаки на объект произошли в октябре 2022 г. и июле 2023 г. 3 мая этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина при поддержке Запада открыто ведет подготовку к новой атаке на мост.