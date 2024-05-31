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Белоусов: российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост

Ведомости

Российские военные отразили атаку 10 ракетами ATACMS на Крымский мост. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», – сказал Белоусов, пообещав и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности.

В ночь на 30 мая ВСУ пытались ударить по Крымскому полуострову при помощи ракет ATACMS, беспилотников и безэкипажных катеров. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в Керчи повреждения из-за обломков сбитых ракет получили автомобильный и железнодорожный паромы. Уточняется, что никто не пострадал. Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений. Ночью движение по Крымскому мосту приостанавливали с 0:56 до 1:30 мск.

Украинская сторона регулярно предпринимает попытки атаковать Крымский полуостров. Украинские власти и президент Владимир Зеленский неоднократно угрожали разрушить Крымский мост, который соединяет Керченский и Таманский полуострова. Две атаки на объект произошли в октябре 2022 г. и июле 2023 г. 3 мая этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина при поддержке Запада открыто ведет подготовку к новой атаке на мост.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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