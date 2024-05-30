ПВО сбила восемь ракет ATACMS над Азовским морем

Украина регулярно предпринимает попытки атаковать Крым. Более того, украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский, неоднократно угрожали разрушить Крымский мост, который соединяет Керченский и Таманский полуострова. Две атаки на объект произошли в октябре 2022 г. и июле 2023 г. 3 мая этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина при поддержке Запада открыто ведет подготовку к новой атаке на мост.