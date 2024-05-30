ПВО сбила восемь ракет ATACMS над Азовским морем
Ночью 30 мая ВСУ пытались ударить по Крымскому полуострову при помощи ракет ATACMS, беспилотников и безэкипажных катеров. Российские военные отразили атаку, сообщает Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря. Еще восемь беспилотников были перехвачены над Черным морем недалеко от Крыма. Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что при отражении атаки ВСУ в Керчи повреждения из-за обломков сбитых ракет получили автомобильный и железнодорожный паромы. Уточняется, что никто не пострадал. Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений. Ночью движение по Крымскому мосту приостанавливали с 0:56 до 1:30 мск.
Украина регулярно предпринимает попытки атаковать Крым. Более того, украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский, неоднократно угрожали разрушить Крымский мост, который соединяет Керченский и Таманский полуострова. Две атаки на объект произошли в октябре 2022 г. и июле 2023 г. 3 мая этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина при поддержке Запада открыто ведет подготовку к новой атаке на мост.