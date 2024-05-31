Путин освободил замсекретаря Совбеза РФ Михаила Попова от должности
Президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», – говорится в документе.
30 мая Попову исполнилось 73 года, он занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ с 29 марта 2013 г., до этого, с 20 января 2012 г., был помощником секретаря Совбеза.
Вечером 12 мая Путин указом назначил Сергея Шойгу на пост секретаря Совета безопасности, освободив его от должности министра обороны РФ. Николай Патрушев покинул пост секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. Патрушев стал помощником президента, он будет заниматься вопросами кораблестроения.