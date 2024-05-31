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Путин освободил замсекретаря Совбеза РФ Михаила Попова от должности

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», – говорится в документе.

30 мая Попову исполнилось 73 года, он занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ с 29 марта 2013 г., до этого, с 20 января 2012 г., был помощником секретаря Совбеза.

Вечером 12 мая Путин указом назначил Сергея Шойгу на пост секретаря Совета безопасности, освободив его от должности министра обороны РФ. Николай Патрушев покинул пост секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. Патрушев стал помощником президента, он будет заниматься вопросами кораблестроения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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