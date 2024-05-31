МИД Италии подтвердил запрет на использование Украиной оружия для ударов по РФ

30 мая Таяни также заявлял, что оружие, которое Италия посылает Украине, не должно использоваться для ударов по территории РФ – оно предназначено только для использования на Украине. Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини подтвердил позицию МИДа. По его словам, НАТО не может заставить Италию «убивать в России».