МИД Италии подтвердил запрет на использование Украиной оружия для ударов по РФ
Итальянское оружие, которое отправляется на Украину, не может использоваться для ударов по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
«Наше оружие не может использоваться вне территории Украины, поскольку этого не позволяет наша конституция. <...> Мы не в состоянии войны с Россией, мы лишь защищаем свободу Украины», – сказал он.
Таяни добавил, что Италия не отправит свои войска на Украину. При этом страна продолжит поддерживать Украину при помощи экономических и военных инструментов.
30 мая Таяни также заявлял, что оружие, которое Италия посылает Украине, не должно использоваться для ударов по территории РФ – оно предназначено только для использования на Украине. Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини подтвердил позицию МИДа. По его словам, НАТО не может заставить Италию «убивать в России».