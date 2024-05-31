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МИД Италии подтвердил запрет на использование Украиной оружия для ударов по РФ

Ведомости

Итальянское оружие, которое отправляется на Украину, не может использоваться для ударов по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

«Наше оружие не может использоваться вне территории Украины, поскольку этого не позволяет наша конституция. <...> Мы не в состоянии войны с Россией, мы лишь защищаем свободу Украины», – сказал он.

Таяни добавил, что Италия не отправит свои войска на Украину. При этом страна продолжит поддерживать Украину при помощи экономических и военных инструментов.

30 мая Таяни также заявлял, что оружие, которое Италия посылает Украине, не должно использоваться для ударов по территории РФ – оно предназначено только для использования на Украине. Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини подтвердил позицию МИДа. По его словам, НАТО не может заставить Италию «убивать в России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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