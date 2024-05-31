Детский омбудсмен рассказала Путину о тратах на содержание ребенка в учреждении

Стоимость содержания одного ребенка в учреждении составляет минимум 1,2 млн руб. в год, в ряде регионов она доходит до 3,5 млн руб. Тратятся огромные деньги, также ребенок должен получить соцгарантии – жилье, бесплатное обучение, соцвыплаты и др., указала Львова-Белова. Если ребенок не сирота, то детей не стоит забирать из семьи – вместо этого необходимо оказать ей помощь, считает уполномоченный. Она привела в пример случай, когда в Красноярском крае из семьи забрали троих детей из-за неработающей печки.