Детский омбудсмен рассказала Путину о тратах на содержание ребенка в учреждении
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Детский омбудсмен рассказала главе государства о росте количества обращений и обратила внимание на «огромные» расходы на содержание детей в учреждениях, сообщила пресс-служба Кремля.
По ее данным, за прошлый год количество обращений выросло на 21% и составило 14 587. Из этого числа 3500 обращений поступило из новых регионов. Омбудсмен выразила надежду, что рост заявлений связан с «доверием».
Стоимость содержания одного ребенка в учреждении составляет минимум 1,2 млн руб. в год, в ряде регионов она доходит до 3,5 млн руб. Тратятся огромные деньги, также ребенок должен получить соцгарантии – жилье, бесплатное обучение, соцвыплаты и др., указала Львова-Белова. Если ребенок не сирота, то детей не стоит забирать из семьи – вместо этого необходимо оказать ей помощь, считает уполномоченный. Она привела в пример случай, когда в Красноярском крае из семьи забрали троих детей из-за неработающей печки.
«Дети четыре месяца живут в учреждении, миллион с лишним на них уже потратили, а печка стоит 90 000 руб.», – пояснила она.
Омбудсмен рассказала президенту об обращении многодетной мамы из Тамбовской области, чей старший сын с инвалидностью учится на дистанционной форме обучения. Львова-Белова обратила внимание, что у таких детей сохраняется статус инвалида до 23 лет, только если он обучается в очной форме. По ее словам, для молодежи с инвалидностью не всегда доступно очное обучение.
«И я думаю, что было бы справедливо расширить нам возраст этих детей до 23 лет без учета именно очной формы, то есть чтобы на любых формах образования эта семья могла до 23 лет с таким ребенком статус сохранить», – сказала она.
Президент согласился с предложением Львовой-Беловой. «Да, если человек не может учиться очно», – сказал он.
30 мая Путин провел по видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня». За последние годы количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%, сейчас их число составляет более 2 млн, отметил президент в ходе встречи.