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Путин освободил Логинова от должности статс-секретаря – замминистра юстиции РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Логинова от должности статс-секретаря – заместителя министра юстиции РФ. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено, что указ вступает в силу со дня подписания – 31 мая.

Андрей Логинов родился в 1957 г. в Нижнем Тагиле. Является выпускником Московского госуниверситета им. Ломоносова и Российской академии государственной службы при президенте РФ. С 1978 по 1987 г. работал в Московском госуниверситете, с 1997 по 2000 г. занимал пост начальника управления президента РФ по вопросам внутренней политики. С 2000 по 2012 г. был полномочным представителем правительства России в Госдуме.

С 2012 г. работал заместителем руководителя аппарата правительства. На должность статс-секретаря – замминистра юстиции РФ был назначен в июле 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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