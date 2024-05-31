Путин освободил Логинова от должности статс-секретаря – замминистра юстиции РФ

Андрей Логинов родился в 1957 г. в Нижнем Тагиле. Является выпускником Московского госуниверситета им. Ломоносова и Российской академии государственной службы при президенте РФ. С 1978 по 1987 г. работал в Московском госуниверситете, с 1997 по 2000 г. занимал пост начальника управления президента РФ по вопросам внутренней политики. С 2000 по 2012 г. был полномочным представителем правительства России в Госдуме.