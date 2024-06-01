В Тбилиси атаковали офис партии Саакашвили
Офис партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) подвергся атаке со стороны неизвестных, сообщили в пресс-службе партии.
Погром в офисе произошел в ночь на 1 июня. «Нападение продолжалось более получаса, в нем приняли участие до сотни нападавших», – говорится в сообщении.
Повреждения получил фасад офиса, были выбиты окна, пострадало партийное имущество. Партия обвинила в атаке основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.
14 мая парламент Грузии на фоне протестов в стране и несмотря на неодобрение США и стран Евросоюза утвердил законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении. Инициатива была внесена правящей партией «Грузинская мечта».
18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон. По ее словам, инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.
28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. 29 мая председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что намерен подписать закон об иноагентах вместо президента Зурабишвили.