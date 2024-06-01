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В Тбилиси атаковали офис партии Саакашвили

Ведомости

Офис партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) подвергся атаке со стороны неизвестных, сообщили в пресс-службе партии.

Погром в офисе произошел в ночь на 1 июня. «Нападение продолжалось более получаса, в нем приняли участие до сотни нападавших», – говорится в сообщении.

Повреждения получил фасад офиса, были выбиты окна, пострадало партийное имущество. Партия обвинила в атаке основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

14 мая парламент Грузии на фоне протестов в стране и несмотря на неодобрение США и стран Евросоюза утвердил законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении. Инициатива была внесена правящей партией «Грузинская мечта».

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон. По ее словам, инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.

28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. 29 мая председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что намерен подписать закон об иноагентах вместо президента Зурабишвили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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