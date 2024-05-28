В Госдепе назвали грузинский закон об иноагентах угрозой евроинтеграции страны
США осудили решение грузинского парламента о законе об иноагентах и пригрозили политикам этой страны визовыми ограничениями. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.
«Соединенные Штаты осуждают это действие. Одобрив закон, правящая партия "Грузинская мечта" отодвинула страну дальше от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа», – сказал Миллер (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Госдепа добавил, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников.
28 мая «Sputnik Грузия» сообщило, что парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. По данным издания, за мотивированные замечания президента страны Саломе Зурабишвили не проголосовал ни один человек, а за первоначальную версию законопроекта – 84 депутата.
27 мая глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что Евросоюз в течение дня может пересмотреть отношения с Грузией, если там примут закон об иноагентах. По его словам, принятие закона об иноагентах будет означать отзыв у Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Парламент республики принял законопроект 14 мая, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. 18 мая Зурабишвили наложила вето на документ. По ее словам, инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.