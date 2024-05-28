В Госдепе назвали грузинский закон об иноагентах угрозой евроинтеграции страны

27 мая глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что Евросоюз в течение дня может пересмотреть отношения с Грузией, если там примут закон об иноагентах. По его словам, принятие закона об иноагентах будет означать отзыв у Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.