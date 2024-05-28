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Парламент Грузии преодолел вето президента на законопроект об иноагентах

Ведомости

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

За мотивированные замечания президента страны Саломе Зурабишвили не проголосовал ни один человек, утверждает издание, а за первоначальную версию законопроекта – 84 депутата.

Документ предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре иноагентов, если 20% их годового дохода составляет финансирование из-за рубежа. Ежегодно они должны подавать декларацию. Отказ от регистрации или незаполнение декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 845 352 руб.). Минюст Грузии получит право искать персональные данные и содержащую тайну информацию (за исключением гостайны) для выявления иноагентов.

Парламент республики принял законопроект 14 мая, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. 18 мая Зурабишвили наложила вето на документ. По ее словам, инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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