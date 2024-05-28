Парламент Грузии преодолел вето президента на законопроект об иноагентах

Документ предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре иноагентов, если 20% их годового дохода составляет финансирование из-за рубежа. Ежегодно они должны подавать декларацию. Отказ от регистрации или незаполнение декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 845 352 руб.). Минюст Грузии получит право искать персональные данные и содержащую тайну информацию (за исключением гостайны) для выявления иноагентов.