Парламент Грузии преодолел вето президента на законопроект об иноагентах
Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
За мотивированные замечания президента страны Саломе Зурабишвили не проголосовал ни один человек, утверждает издание, а за первоначальную версию законопроекта – 84 депутата.
Документ предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре иноагентов, если 20% их годового дохода составляет финансирование из-за рубежа. Ежегодно они должны подавать декларацию. Отказ от регистрации или незаполнение декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 845 352 руб.). Минюст Грузии получит право искать персональные данные и содержащую тайну информацию (за исключением гостайны) для выявления иноагентов.
Парламент республики принял законопроект 14 мая, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. 18 мая Зурабишвили наложила вето на документ. По ее словам, инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.